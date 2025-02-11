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Marmaray'daki Şarkıcılara Eşlik Eden Rüştü Onur Atilla, 'Seninle Başım Dertte' Şarkısını Seslendirdi!

Marmaray'daki Şarkıcılara Eşlik Eden Rüştü Onur Atilla, 'Seninle Başım Dertte' Şarkısını Seslendirdi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 12:27

''Güldür Güldür Show'' eğlence programıyla tanıdığımız Rüştü Onur Atilla, geçtiğimiz sene boşanma süreci ve şarkıcı Nez ile olan ilişkisiyle gündeme gelmişti. 

Ünlü oyuncu, toplu taşımayla seyahat ederken, Marmaray'daki şarkıcılara eşlik ettiği anları sosyal medyasından paylaştı. Rüştü Onur Atilla, Selami Şahin'in ''Seninle Başım Dertte'' şarkısını seslendirdi.

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Rengarenk karakterleri barındıran, oyuncularının oluşturduğu tiplemelerle yediden yetmişe herkesi gülümseten televizyon programı ''Güldür Güldür Show''u mutlaka biliyorsunuzdur.

Rengarenk karakterleri barındıran, oyuncularının oluşturduğu tiplemelerle yediden yetmişe herkesi gülümseten televizyon programı ''Güldür Güldür Show''u mutlaka biliyorsunuzdur.

Rüştü Onur Atilla da bu program sayesinde tanıdığımız başarılı oyunculardan bir tanesi. Atilla, Güldür Güldür Show dışında pek çok sinema filminde de yer almış bir isim.

Rüştü Onur Atilla da bu program sayesinde tanıdığımız başarılı oyunculardan bir tanesi. Atilla, Güldür Güldür Show dışında pek çok sinema filminde de yer almış bir isim.

Kendisi en son şarkıcı Nez ile olan ilişkisiyle gündeme gelmişti. Eski eşinden boşanır boşanmaz Nez ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu, geçtiğimiz ağustos ayında Nez ile de yollarını ayırmıştı.

Kendisi en son şarkıcı Nez ile olan ilişkisiyle gündeme gelmişti. Eski eşinden boşanır boşanmaz Nez ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu, geçtiğimiz ağustos ayında Nez ile de yollarını ayırmıştı.

Marmaray'daki şarkıcılara eşlik ettiği anları paylaşan sevilen oyuncu, büyük beğeni topladı.

Marmaray'daki şarkıcılara eşlik ettiği anları paylaşan sevilen oyuncu, büyük beğeni topladı.

Selami Şahin'in yıllar geçse de eskimeyecek şarkısı ''Seninle Başım Dertte''yi seslendirdi.

Selami Şahin'in yıllar geçse de eskimeyecek şarkısı ''Seninle Başım Dertte''yi seslendirdi.
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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