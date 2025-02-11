Marmaray'daki Şarkıcılara Eşlik Eden Rüştü Onur Atilla, 'Seninle Başım Dertte' Şarkısını Seslendirdi!

''Güldür Güldür Show'' eğlence programıyla tanıdığımız Rüştü Onur Atilla, geçtiğimiz sene boşanma süreci ve şarkıcı Nez ile olan ilişkisiyle gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu, toplu taşımayla seyahat ederken, Marmaray'daki şarkıcılara eşlik ettiği anları sosyal medyasından paylaştı. Rüştü Onur Atilla, Selami Şahin'in ''Seninle Başım Dertte'' şarkısını seslendirdi.