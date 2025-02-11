Sunucu İkbal Gürpınar, 3 Defa Boşanmasının Sebebini ''Allah İnsanları Anlamamı İstedi'' Diyerek Açıkladı!

Uzun yıllar televizyon ekranlarında yaptığı sunuculukla tanıdığımız, şimdilerde yaşam koçluğu ve enerji terapistliği yapan İkbal Gürpınar, Bekir Develi'nin YouTube kanalına konuk oldu. Gürpınar'a boşanmayla ilgili yöneltilen bir sorunun ardından eski sunucunun verdiği yanıt gündem oldu.