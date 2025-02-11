Sunucu İkbal Gürpınar, 3 Defa Boşanmasının Sebebini ''Allah İnsanları Anlamamı İstedi'' Diyerek Açıkladı!

Uzun yıllar televizyon ekranlarında yaptığı sunuculukla tanıdığımız, şimdilerde yaşam koçluğu ve enerji terapistliği yapan İkbal Gürpınar, Bekir Develi'nin YouTube kanalına konuk oldu. Gürpınar'a boşanmayla ilgili yöneltilen bir sorunun ardından eski sunucunun verdiği yanıt gündem oldu.
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Uzun yıllar ekranlarda sunuculuk yapan yaşam koçu İkbal Gürpınar, Bekir Develi'nin YouTube kanalına konuk oldu. Gürpınar'a boşanmaların artmasıyla ilgili bir soru yöneltildi.
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Bu soruya cevaben İkbal Gürpınar'ın "3 kere evlenip boşandım çünkü aile danışmanlığında başarılı olmam için Allah insanları anlamamı istedi." demesi gündem oldu.
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yine topu Allah'a attılar 😂 o zaman katilleri anlamak için de cinayet işleyelim...ikbal işte ne zaman mantıklı konuşmuş ki ciddiye almamak lazım 😃
Allah nikahınızını kıydı, sonra da mahkeme kurup boşadı sizi, öyle mi olmuş 😂
Zamanında havarilerin hamile bıraktığı kadınlar olurdu sonrada çocuklarına paygamber sıfatı koyarlardi çünkü kamera icat olmamıştı Buda böyle bir şey insan b... Devamını Gör