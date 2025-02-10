Henry Cavill'in 20 Yıl Önceki James Bond Seçmelerine Ait Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Hollywood'un karizmasıyla ünlenmiş oyuncularından Henry Cavill'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi rol aldığı film projelerindeki başarılı oyunculuğuyla da göz dolduran bir isim.
James Bond film serisi, uzun yıllardır dünyada olduğu kadar ülkemizde de popüler olmuş ve geniş kitlerce ilgiyle takip edilmiş bir yapım. Şimdiye kadar filmin ana karakteri olan James Bond için birkaç ünlü ismi izlemiş olsak da Daniel Craig, canlandırdığı karakteri adeta yaşayarak hafızalarımıza kendini kazımayı başarmıştı. 20 sene önce gerçekleşen James Bond seçmelerine, henüz o yıllarda 22 yaşında olan Henry Cavill de katılmıştı. Dünyaca ünlü ismin o anlarda çekilmiş bir videosu ortaya çıktı.
Ajan 007 James Bond, 57 yıldır Eon Productions çatısı altında 60 yılı aşkın süredir sinema maceralarıyla izleyicileriyle buluştu. Bu süreçte; Sean Connery, Roger Moore ve Daniel Craig gibi isimleri 'James Bond' olarak izledik.
Dördüncü ve son Bond olarak ise karizmatik bakışlarıyla Daniel Craig seçilmişti. 'Casino Royal' filmi ile 2006 yılında Craig'in Bond dönemi başlamıştı.
"Enola Holmes", "The Witcher", "Man of Steel" ve daha birçok ünlü yapımda izlediğimiz Henry Cavill ise birçok farklı türde filmde yer alarak oyunculuğuyla kendini ispatlamış bir isim.
Karizmasıyla ayrı oyunculuğuyla ayrı mest eden Cavill, meğerse 20 sene önce gerçekleşen James Bond seçmelerine katılmış!
Yönetmen Campbell'in söylediğine göre, Daniel Craig olmasaydı, Henry mükemmel bir Bond olurmuş.
Fakat Cavill, henüz o dönemlerde 22 yaşında genç bir oyuncu olduğundan role epey yakışsa da seçmelerden elenmiş.
Henry Cavill'in sesinden ''Bon, James Bond''u duymak isteyenler için o seçmelere ait görüntüyü şöyle bıraktık👇
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