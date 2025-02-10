Henry Cavill'in 20 Yıl Önceki James Bond Seçmelerine Ait Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Hollywood'un karizmasıyla ünlenmiş oyuncularından Henry Cavill'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi rol aldığı film projelerindeki başarılı oyunculuğuyla da göz dolduran bir isim.

James Bond film serisi, uzun yıllardır dünyada olduğu kadar ülkemizde de popüler olmuş ve geniş kitlerce ilgiyle takip edilmiş bir yapım. Şimdiye kadar filmin ana karakteri olan James Bond için birkaç ünlü ismi izlemiş olsak da Daniel Craig, canlandırdığı karakteri adeta yaşayarak hafızalarımıza kendini kazımayı başarmıştı. 20 sene önce gerçekleşen James Bond seçmelerine, henüz o yıllarda 22 yaşında olan Henry Cavill de katılmıştı. Dünyaca ünlü ismin o anlarda çekilmiş bir videosu ortaya çıktı.