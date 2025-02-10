Kaderin Cilvesine Bakın: Emre Belözoğlu, Başka Biriyle Nişanlıyken Eşini Rüyasında Gördüğünü Anlattı
Kaderin Cilvesine Bakın: Emre Belözoğlu, Başka Biriyle Nişanlıyken Eşini Rüyasında Gördüğünü Anlattı
Eski milli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Empati” programında katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu'yla evlilik hikayesini anlattı. Dikkat çekici bir itirafta bulunan Belözoğlu, eşini evlenmeden seneler önce rüyasında gördüğünü dile getirdi.
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Geçmiş yıllarda Galatasaray'da başlayan futbol kariyerinin ardından Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlarda da oynayan Emre Belözoğlu, şimdilerde Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapıyor.
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Belözoğlu, 2009 yılında Tuğba Gürevin ile dünyaevine girmişti. İkilinin evliliklerinden üç çocukları dünyaya gelmişti.
Emre Belözoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' isimli programına konuk oldu. Evlilik hikayesini anlatan teknik adam, eşini başka biriyle nişanlıyken rüyasında gördüğünü söyledi.
“İlk tanıştığımız gün üzerinde beyaz gömlek ve siyah pantolon vardı. Yıllar önce rüyamda da aynı o şekilde görmüştüm. Saçları bile o şekilde bağlıydı. O zamanlar 22 yaşındaydım ve başka bir kızla nişanlıydım. Ama Tuğba’yı rüyamda gördüm.”
Emre Belözoğlu, “Rüyadan sonra nişanı mı attın?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Yok. Bir rüyaydı, geldi geçti. Tuğba’yı 4-5 sene sonra gördüm. İlk gördüğümde rüyamı hatırlayamamıştım.'' diyen Belözoğlu bu rüyasını eşiyle tanıştıktan aylar sonra hatırladığını ifade etti.
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