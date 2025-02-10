onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kaderin Cilvesine Bakın: Emre Belözoğlu, Başka Biriyle Nişanlıyken Eşini Rüyasında Gördüğünü Anlattı

Kaderin Cilvesine Bakın: Emre Belözoğlu, Başka Biriyle Nişanlıyken Eşini Rüyasında Gördüğünü Anlattı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 19:21

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Empati” programında katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu'yla evlilik hikayesini anlattı. Dikkat çekici bir itirafta bulunan Belözoğlu, eşini evlenmeden seneler önce rüyasında gördüğünü dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçmiş yıllarda Galatasaray'da başlayan futbol kariyerinin ardından Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlarda da oynayan Emre Belözoğlu, şimdilerde Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapıyor.

Geçmiş yıllarda Galatasaray'da başlayan futbol kariyerinin ardından Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlarda da oynayan Emre Belözoğlu, şimdilerde Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapıyor.

Belözoğlu, 2009 yılında Tuğba Gürevin ile dünyaevine girmişti. İkilinin evliliklerinden üç çocukları dünyaya gelmişti.

Belözoğlu, 2009 yılında Tuğba Gürevin ile dünyaevine girmişti. İkilinin evliliklerinden üç çocukları dünyaya gelmişti.

 Çocuklarının isimleri ise Ömer Akif , Meryem ve Zeynep Neda Belözoğlu.

Emre Belözoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' isimli programına konuk oldu. Evlilik hikayesini anlatan teknik adam, eşini başka biriyle nişanlıyken rüyasında gördüğünü söyledi.

Emre Belözoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' isimli programına konuk oldu. Evlilik hikayesini anlatan teknik adam, eşini başka biriyle nişanlıyken rüyasında gördüğünü söyledi.

“İlk tanıştığımız gün üzerinde beyaz gömlek ve siyah pantolon vardı. Yıllar önce rüyamda da aynı o şekilde görmüştüm. Saçları bile o şekilde bağlıydı. O zamanlar 22 yaşındaydım ve başka bir kızla nişanlıydım. Ama Tuğba’yı rüyamda gördüm.”

“İlk tanıştığımız gün üzerinde beyaz gömlek ve siyah pantolon vardı. Yıllar önce rüyamda da aynı o şekilde görmüştüm. Saçları bile o şekilde bağlıydı. O zamanlar 22 yaşındaydım ve başka bir kızla nişanlıydım. Ama Tuğba’yı rüyamda gördüm.”

Emre Belözoğlu, “Rüyadan sonra nişanı mı attın?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Yok. Bir rüyaydı, geldi geçti. Tuğba’yı 4-5 sene sonra gördüm. İlk gördüğümde rüyamı hatırlayamamıştım.'' diyen Belözoğlu bu rüyasını eşiyle tanıştıktan aylar sonra hatırladığını ifade etti.

Emre Belözoğlu, “Rüyadan sonra nişanı mı attın?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Yok. Bir rüyaydı, geldi geçti. Tuğba’yı 4-5 sene sonra gördüm. İlk gördüğümde rüyamı hatırlayamamıştım.'' diyen Belözoğlu bu rüyasını eşiyle tanıştıktan aylar sonra hatırladığını ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın