9 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
9 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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'Bir İstanbul Masalı' ve 'Hanımın Çiftliği' gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye güzeli Arzum Onan ile yaşadığı aşk ile konuşuluyor, ikili 'örnek çift' olarak parmakla gösteriliyordu. Fakat, 2023 senesinde ünlü çift ani bir kararla boşanma kararı almıştı. Boşanma kararının sebebi olarak Aslantuğ'un Onan'a olan ihanet ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Uzun süren evlilik sürecinin boşanmayla sonuçlanmasının ardından Mehmet Aslantuğ, geçmişi geçmişte bırakarak yeni bir aşka yelken açtı. Psikolog Canan Şahin ile birlikteliğini yaptığı romantik paylaşımla sosyal medya üzerinden duyurdu.
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2025'in ilk aşk bombalarından biri olan Bülent Şakrak ve Burcu Kirman aşkı geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız son bulmuştu. 1 Ocak günü Şakrak'ın sosyal medya paylaşımıyla duyurduğu yeni ilişkisi bir ayın ardından bitmişti. İlişkileri ilk öğrenildiğinden bu yana 22 senelik yaş farkı ile gündeme oturan çift ayrılığıyla da çok konuşuldu. Bülent Şakrak ayrılıkla ilgili sessizliğini sürdürürken Burcu Kirman'ın büyük göndermeler barındıran o paylaşımı kafaları karıştırdı! Gelin detaylara bakalım...
Cem Belevi, kendisi gibi şarkıcı eski sevgilisi İrem Derici ile olan birlikteliğiyle 2022 yılının magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Skandallarla dolu ilişki, ihanet iddialarıyla noktalanmıştı. İhanet iddialarını reddetse de çapkınlığıyla nam salan Cem Belevi ''ben aşk adamıyım'' açıklamalarında bulunmuştu. Belevi, çapkın olarak anıldığı için küçük bir sitemde bulundu. Verdiği bir röportajda yaşadığı her şeyi deneyim olarak gördüğünün altını çizdi.
Survivor 2016 ile tanınan ve oyunculuk kariyerinde başarılı işlere imza atan Serkay Tütüncü, 34. yaşına sevgilisi Zeynep Bastık ile girdi. Ünlü çift, doğum günü kutlamasında sosyal medyada aşka geldi. Tütüncü, sevgilisi Bastık’a “Anksiyeteme topla tüfekle giden sevgilim, iyi ki hayatımdasın” sözleriyle seslendi. Bastık’tan ise aynı romantiklikte bir yanıt geldi: “Bütün dünya bugünü kutlayacak, bana ne” Gelin detaylara birlikte bakalım.
Mauro Icardi, aşkını dünyaya duyurmaktan vazgeçmiyor. Arjantinli model ve oyuncu China Suarez ile olan ilişkisinde yeni bir adım atan futbolcu, yalnızca paylaşım yapmakla kalmadı, Instagram profil resmini de sevgilisiyle olan fotoğrafıyla güncelledi. Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı süreç sonrası attığı bu hamle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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İlk yayınlandığı zamanlar büyük bir heyecan yaratan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yalı Çapkını dizisi son zamanlarda reytinglerde ciddi bir düşüş yaşıyor. Başroller Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in ayrılığının sette gerilime yol açtığı ve dizinin finalinin erkene çekilebileceği öne sürüldü. Tüm bu gelişmelerin ortasında Afra Saraçoğlu, annesiyle yemeğe çıkıp moral depoladı. Ünlü oyuncunun “Her şey seninle güzel ve anlamlı meleğim” notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Annesinin güzelliği ise gözlerden kaçmadı.
Danla Bilic’in yeni YouTube programı “DanlaCast”, daha ilk bölümüyle magazin gündemini karıştırdı. Rap dünyasının sevilen isimlerinden Blok3 (Hakan Aydın) ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Bilic, program boyunca konuğuna hayranlıkla bakarken yakalandı. O anları fark eden isim ise ünlü model Didem Soydan oldu. Soydan, sosyal medyada yaptığı esprili yorumla Danla Bilic’in Blok3’e olan ilgisini açık açık ima etti. “Bunlar olmuş arkadaşlar, ben üstlerine bahis koyuyorum” diyen Soydan aşk iddialarının fitilini ateşledi.
Türk pop müziğinin başarılı sanatçılarından biri olan Göksel, sosyal medya hesabı üzerinden yeni imajını paylaştı. Kısa siyah saçlı hallerine aşina olduğumuz Göksel, yeni şarkısının klibi için uzun saçlarıyla objektifin karşısına geçti. Uzun saçlı haliyle bir kareyi sosyal medyasında paylaşan ünlü şarkıcının gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu.
Ekranların en sevilen şarkı yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye yeni sezonuyla dün akşam başladı. Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüriliğini yaptığı programa bazı anlar damga vurdu. Melike Şahin şarkı söyledikten sonra ekranlara Hadise'nin "Yok canım" dediği anlar yansıdı. Sosyal medyada ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği iddialarına Hadise'den fotoğraflı yanıt gecikmedi.
'Heartless' ve 'CARNIVAL' ve daha pek çok şarkısıyla geniş kitlelerce sevilen Kanye West, son günlerde yaptıklarıyla ve söylemleriyle tepkileri üzerine çekmeyi başardı. En son eşi Bianca Censori'nin Grammy'deki çıplak kostümü ve ardından yaptığı 'hakimiyet' açıklamalarıyla gündeme gelmişti. X'te hız kesmeden paylaşımlar yapmaya devam eden West, eleştirilerin odağı oldu. Yetişkin içerikler hakkında yazdıkları kısa sürede büyük tepki çekti.
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Başarılı oyuncu Pınar Deniz doğum öncesinde büyüyen karnıyla verdiği yeni pozuyla sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz yıl İtalya’da meslektaşı Kaan Yıldırım ile evlenen güzel oyuncu, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Hamileliğini büyük ölçüde gözlerden uzak yaşayan Deniz paylaştığı kareyle takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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