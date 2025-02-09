2023 Yılında Arzum Onan'la Evliliğini Sonlandıran Mehmet Aslantuğ Yeni Aşkı Psikolog Canan Şahin'i Paylaştı!

'Bir İstanbul Masalı' ve 'Hanımın Çiftliği' gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye güzeli Arzum Onan ile yaşadığı aşk ile konuşuluyor, ikili 'örnek çift' olarak parmakla gösteriliyordu. Fakat, 2023 senesinde ünlü çift ani bir kararla boşanma kararı almıştı. Boşanma kararının sebebi olarak Aslantuğ'un Onan'a olan ihanet ettiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Uzun süren evlilik sürecinin boşanmayla sonuçlanmasının ardından Mehmet Aslantuğ, geçmişi geçmişte bırakarak yeni bir aşka yelken açtı. Psikolog Canan Şahin ile birlikteliğini yaptığı romantik paylaşımla sosyal medya üzerinden duyurdu.