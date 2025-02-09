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2023 Yılında Arzum Onan'la Evliliğini Sonlandıran Mehmet Aslantuğ Yeni Aşkı Psikolog Canan Şahin'i Paylaştı!

2023 Yılında Arzum Onan'la Evliliğini Sonlandıran Mehmet Aslantuğ Yeni Aşkı Psikolog Canan Şahin'i Paylaştı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 17:53

'Bir İstanbul Masalı' ve 'Hanımın Çiftliği' gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye güzeli Arzum Onan ile yaşadığı aşk ile konuşuluyor, ikili 'örnek çift' olarak parmakla gösteriliyordu. Fakat, 2023 senesinde ünlü çift ani bir kararla boşanma kararı almıştı. Boşanma kararının sebebi olarak Aslantuğ'un Onan'a olan ihanet ettiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Uzun süren evlilik sürecinin boşanmayla sonuçlanmasının ardından Mehmet Aslantuğ, geçmişi geçmişte bırakarak yeni bir aşka yelken açtı. Psikolog Canan Şahin ile birlikteliğini yaptığı romantik paylaşımla sosyal medya üzerinden duyurdu.

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Uzun yıllardır ekranlardaki başarılı oyunculuğuyla ve seneler içerisindeki sarsılmaz karizmasıyla oyuncu Mehmet Aslantuğ'u illaki tanıyorsunuzdur.

Uzun yıllardır ekranlardaki başarılı oyunculuğuyla ve seneler içerisindeki sarsılmaz karizmasıyla oyuncu Mehmet Aslantuğ'u illaki tanıyorsunuzdur.

Aslantuğ, 'Hanımın Çiftliği', 'Masumiyet' ve 'Kardeş Çocukları' gibi pek çok yerli televizyon dizisinde yer almıştı.

Aslantuğ, 'Hanımın Çiftliği', 'Masumiyet' ve 'Kardeş Çocukları' gibi pek çok yerli televizyon dizisinde yer almıştı.

Ünlü oyuncu, Arzum Onan ile büyük bir aşk yaşayarak 1996 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu, Arzum Onan ile büyük bir aşk yaşayarak 1996 yılında nikah masasına oturmuştu.

Onan ve Aslantuğ çiftinin evliliklerinden oğulları Can dünyaya gelmişti. Ünlü çift evli, mutlu ve çocuklu halleriyle geniş kitleler tarafından seviliyor ve parmakla gösteriliyordu.

Onan ve Aslantuğ çiftinin evliliklerinden oğulları Can dünyaya gelmişti. Ünlü çift evli, mutlu ve çocuklu halleriyle geniş kitleler tarafından seviliyor ve parmakla gösteriliyordu.

Takvimler 2023 yılının 29 Mayıs gününü gösterirken, ele ele geldikleri mahkemede 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir davada tek celsede bitirmesi ise o döneme damga vurmuştu.

Takvimler 2023 yılının 29 Mayıs gününü gösterirken, ele ele geldikleri mahkemede 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir davada tek celsede bitirmesi ise o döneme damga vurmuştu.
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Ayrılık süreçlerini sancılı atlatan ikiliden Arzum Onan, aralarının kötü olduğuna dair iddialar karşısında , “Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olamaz. Birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var” diyerek konuşmuştu.

Ayrılık süreçlerini sancılı atlatan ikiliden Arzum Onan, aralarının kötü olduğuna dair iddialar karşısında , “Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olamaz. Birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var” diyerek konuşmuştu.

Ayrılığın ardından geçen iki senenin sonunda Mehmet Aslantuğ, gönlünü yeni bir güzele kaptırdığını sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla ilan etti.👇

Ayrılığın ardından geçen iki senenin sonunda Mehmet Aslantuğ, gönlünü yeni bir güzele kaptırdığını sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla ilan etti.👇

Psikolog Canan Şahin ile yeni bir aşka yelken açan ünlü isim, paylaştığı karelerin altına romantizmin doruklarından bir aşk şiirini de not düşmeyi de ihmal etmedi.👇

Psikolog Canan Şahin ile yeni bir aşka yelken açan ünlü isim, paylaştığı karelerin altına romantizmin doruklarından bir aşk şiirini de not düşmeyi de ihmal etmedi.👇

Bi bakış bile yetermiş ya

Her şeyi anlatmaya

E yetmesin mi

Çıkar bakışmayı

Mesela sevgiden

Olmaz ki

Velhasıl

Bakışarak geldik

Bakışarak gideceğiz

Öyleyse hoşgeldiniz

Bedeni unutmuş bi zihnin

Dansla terapi edilebildiğini

Nihayet

Siz öğrettiniz🌹🩵

@unita.danismanlik

@psk.canansahin

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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