Yeni Bir Aşk mı Doğuyor? Danla Bilic'in Blok3'e Bakışları Didem Soydan'ın Gözünden Kaçmadı!
Yeni Bir Aşk mı Doğuyor? Danla Bilic'in Blok3'e Bakışları Didem Soydan'ın Gözünden Kaçmadı!
Danla Bilic’in yeni YouTube programı “DanlaCast”, daha ilk bölümüyle magazin gündemini karıştırdı. Rap dünyasının sevilen isimlerinden Blok3 (Hakan Aydın) ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Bilic, program boyunca konuğuna hayranlıkla bakarken yakalandı. O anları fark eden isim ise ünlü model Didem Soydan oldu. Soydan, sosyal medyada yaptığı esprili yorumla Danla Bilic’in Blok3’e olan ilgisini açık açık ima etti. “Bunlar olmuş arkadaşlar, ben üstlerine bahis koyuyorum” diyen Soydan aşk iddialarının fitilini ateşledi.
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Son dönemde sosyal medya ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic, yeni YouTube programı “DanlaCast” ile büyük ses getirdi.
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İlk bölümde konuk ettiği rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ile eğlenceli bir sohbet gerçekleştiren fenomen, eski sevgilisi Çakal hakkında yaptığı açıklamalarla da gündeme oturdu.
Ancak programın en dikkat çeken detayı Danla Bilic’in Hakan Aydın’a bakışları oldu. Program boyunca özgüvenli açıklamaları ve enerjisiyle Danla Bilic’i etkilediği gözlenen Hakan Aydın sosyal medyada da konuşulan isim haline geldi.
Programın viral olan bölümlerinden biri de Blok3’ün, başarısıyla ilgili “Biliyordum, hepsini zaten kafamda kurmuştum. Şuanda da öyleyim. 2025'in bütün yaptık mesela” sözleriyle yaptığı iddialı çıkış oldu.
Bilic’in bu sözlere hayranlık dolu bakışlarla karşılık vermesi izleyicilerin gözünden kaçmadı. Ve tabii ki bu anları fark eden ilk kişi magazin dünyasının sivri dilli isimlerinden biri oldu: Didem Soydan!
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Soydan, Instagram hikayesinde programdan bir kesiti paylaşarak, Danla Bilic’in Hakan Aydın’a bakışlarını yorumladı.
Ünlü model, “Bunlar olmuş arkadaşlar, söyleyeyim ben size. Bahis koyuyorum üstlerine, çok iyi yakıştırdım!” sözleriyle ikiliye yeşil ışık yaktı.
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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