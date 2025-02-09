Bir Mekanda Şarkı Söylerken Görüntülenen Fındık Kurdu Berna'nın Değişimi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!
Bir Mekanda Şarkı Söylerken Görüntülenen Fındık Kurdu Berna'nın Değişimi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!
Bir Şarkısın Sen yarışmasında “Fındık Kurdu” lakabıyla tanıyıp sevdiğimiz Berna Karagözoğlu, yıllar sonra tekrar gündemde. Bir mekanda sahne alırken görüntülenen ve sosyal medyada çok konuşulan Berna, gelen yorumlarla adeta olay oldu. Birçok kişi tarzını eleştirirken, bazıları ise sesine yönelik eleştiriler yöneltti.
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Bir zamanlar birçoğumuzu ekran başına kilitleyen Bir Şarkısın Sen yarışmasını izleyenler çocuk yarışmacıların yıllar önceki hallerini görünce tanımakta güçlük çekiyor.
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2009-2012 yılları arasında çocuk yetenekleri izlediğimiz bu programdan hafızalara kazınan bir isim de Berna Karagözoğlu, namıdiğer “Fındık Kurdu”ydu.
9 yaşındayken sesi ve sevimliliğiyle milyonların gönlünü fetheden küçük Berna, yıllar sonra tekrar gündeme geldi.
Şimdilerde 24 yaşında olan Berna, müzik kariyerine devam ediyor ve sahne alıyor. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi ve sosyal medyada olay yarattı.
Ancak ne sesi ne de sahne performansı konuşuldu, olay olan şey onun değişimi ve tarzıydı. Eski halini bilenler yeni halini görünce şok yaşadı. Birçok kişi görünüşünü ve kıyafet tercihlerini eleştirdi.
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Önce o sahne performansını izleyelim sonra gelen yorumlara bakalım👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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