Doğum Günü Kutlama Anksiyetesi Olan Serkay Tütüncü'ye Zeynep Bastık'tan Sürpriz Parti Şoku!
Doğum Günü Kutlama Anksiyetesi Olan Serkay Tütüncü'ye Zeynep Bastık'tan Sürpriz Parti Şoku!
Survivor 2016 ile tanınan ve oyunculuk kariyerinde başarılı işlere imza atan Serkay Tütüncü, 34. yaşına sevgilisi Zeynep Bastık ile girdi. Ünlü çift, doğum günü kutlamasında sosyal medyada aşka geldi. Tütüncü, sevgilisi Bastık’a “Anksiyeteme topla tüfekle giden sevgilim, iyi ki hayatımdasın” sözleriyle seslendi. Bastık’tan ise aynı romantiklikte bir yanıt geldi: “Bütün dünya bugünü kutlayacak, bana ne”
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Serkay Tütüncü’yü birçok kişi Survivor yarışmasından tanıyor. 2016 yılında yarışmaya katılarak dikkatleri üzerine çeken Tütüncü, finalde ikinci olmuş ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.
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Yarışmadan sonra oyunculuğa adım atan Tütüncü, Masumiyet dizisinde başrol oynayarak sektördeki yerini sağlamlaştırdı. Şimdilerde hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
Çift, doğum günü kutlamasında adeta aşk dolu anlar yaşarken sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlar takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Yaklaşık bir yıldır Zeynep Bastık ile aşk yaşayan oyuncu, yeni yaşını sevgilisiyle birlikte kutladı. Doğum gününde romantik anlar yaşayan çift, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla aşklarını gözler önüne serdi.
34 yaşına giren Serkay Tütüncü, doğum günü kutlamasından sonra sosyal medya hesabından sevgilisi için şu sözleri paylaştı:
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"Fotoğraflarda olmayan ama dün gece yanımda olan herkese çok kalp! 🖤 Doğum günü kutlama anksiyeteme, topla tüfekle giden sevgilim.. Seni çok seviyorum! İyi ki hayatımdasın.. 🤍"
Zeynep Bastık ise sevgilisinin bu aşk dolu sözlerine karşılık vererek şu notu düştü:
"Bütün dünya bugünü kutlayacak, banane!💕🎂 💕"
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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