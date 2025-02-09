Hamilelik Ona Çok Yakışmış: Doğum İçin Gün Sayan Pınar Deniz'in Karnı Burnundaki Yeni Paylaşımı Olay!
Hamilelik Ona Çok Yakışmış: Doğum İçin Gün Sayan Pınar Deniz'in Karnı Burnundaki Yeni Paylaşımı Olay!
Başarılı oyuncu Pınar Deniz doğum öncesinde büyüyen karnıyla verdiği yeni pozuyla sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz yıl İtalya’da meslektaşı Kaan Yıldırım ile evlenen güzel oyuncu, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Hamileliğini büyük ölçüde gözlerden uzak yaşayan Deniz paylaştığı kareyle takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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Yargı dizisindeki performansıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Pınar Deniz ilk bebeğini kucağına almak için geri sayıma başladı.
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Geçtiğimiz yıl Eylül ayında İtalya’nın başkenti Roma’da nikah masasına oturan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evliliklerinin üzerinden çok kısa bir süre geçtikten sonra bebek beklediklerini duyurmuş ve büyük ilgi görmüştü.
Çiftin bebeklerinin erkek olacağı açıklanmıştı ancak isim konusunda henüz netleşen bir kararları yok.
Hamileliğini büyük ölçüde gözlerden uzak yaşayan güzel oyuncu sosyal medya hesabından zaman zaman hayranlarıyla bu özel sürecini paylaşıyor.
Son olarak “Canımız tatlı çekmiştir” notuyla karnı burnunda bir karesini paylaşan Deniz, doğal güzelliği ve büyüyen karnıyla sosyal medyada gündem oldu.
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Hayranları “Hamilelik sana çok yakışmış”, “Anne olmak sana çok güzel bir enerji vermiş” gibi yorumlarla ünlü isme destek verdi.
Eşi Kaan Yıldırım ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Bu işlerde en büyük emeği kadınlar veriyor. Benim işim Pınar’ı mutlu etmek, her ihtiyacını karşılamak. Onun mutluluğuyla ilgileniyorum” diyerek eşine verdiği desteği dile getirdi.
Hamileliği boyunca herhangi bir aşerme durumu yaşamadığını belirten Pınar Deniz, “Ama iştahım çok açık, tatlılara karşı daha fazla ilgim var” diyerek hamilelik sürecinin nasıl geçtiğini anlattı.
Bebeklerinin ismi konusunda henüz bir karar vermediklerini belirten çift, “Aklımızda birkaç seçenek var ama zamana yayarak düşünüyoruz” açıklamasıyla hayranlarını meraklandırdı. Bakalım ne isim koyacaklar bekleyip göreceğiz...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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