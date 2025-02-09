Alişan ve Eşi Buse Varol'un 14 Şubat İçin Planları Hazır! Ama Kimsenin Aklına Gelmeyecek Bir Yer Seçtiler
Alişan ve Eşi Buse Varol'un 14 Şubat İçin Planları Hazır! Ama Kimsenin Aklına Gelmeyecek Bir Yer Seçtiler
Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol 14 Şubat Sevgililer Günü’nde romantik bir tatil yerine kutsal topraklara gitmeyi tercih etti. Ünlü çift, uzun zamandır hayalini kurdukları Umre ziyaretini bu özel güne denk getirdi. Alişan, “Bu sene, o sene! Sevgililer Günü’nü Mekke’de geçireceğiz” diyerek mutluluğunu paylaştı. İlk kez Umre’ye gidecek olan Buse Varol ise heyecanını gizleyemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevgililer Günü yaklaşırken birçok çift romantik planlar yaparken ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol bambaşka bir karar aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2018 yılında hayatlarını birleştiren çift bu özel günü kutsal topraklarda geçirmek için hazırlıklara başladı. Önceki akşam KKTC’de sahne alan Alişan, konser öncesinde basın mensuplarıyla sohbet ederken Sevgililer Günü planını açıkladı.
“Evlendikten sonra eşimle birlikte Umre’ye gitmek istiyordum. Bu sene, o sene! 14 Şubat’ta Mekke’de olacağız. Benim için çok özel bir an olacak” diyerek hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
Bu ziyaret ilk kez Umre’ye gidecek olan Buse Varol için de oldukça heyecan verici. Varol, eşinin bu teklifi karşısında çok mutlu olduğunu belirterek “Alişan ‘Gidelim mi?’ dediğinde inanılmaz heyecanlandım.” dedi.
Şimdi gözler ünlü çiftin Mekke’den yapacağı paylaşımlara çevrildi. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın