Arka Sokaklar Dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin, Kendisine Yöneltilen Gençlik İltifatını Espriyle Karşıladı!

Arka Sokaklar isimli televizyon dizisinin 'Rıza Baba'sı olarak tanıdığımız usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Zafer Ergin, Prof. Dr. Serdar Dağ'ın Youtube programı 'Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler'e konuk oldu. Serdar Dağ tarafından yaşına rağmen genç göstermesine yönelik iltifat alınca, oldukça esprili bir yanıt verdi. Usta oyuncu, sağlıklı yaşamı tavsiye eden öğütle de konuşmasını destekledi.