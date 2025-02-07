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Arka Sokaklar Dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin, Kendisine Yöneltilen Gençlik İltifatını Espriyle Karşıladı!

Arka Sokaklar Dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin, Kendisine Yöneltilen Gençlik İltifatını Espriyle Karşıladı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 23:30

Arka Sokaklar isimli televizyon dizisinin 'Rıza Baba'sı olarak tanıdığımız usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Zafer Ergin, Prof. Dr. Serdar Dağ'ın Youtube programı 'Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler'e konuk oldu. Serdar Dağ tarafından yaşına rağmen genç göstermesine yönelik iltifat alınca, oldukça esprili bir yanıt verdi. Usta oyuncu, sağlıklı yaşamı tavsiye eden öğütle de konuşmasını destekledi.

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60'lı yıllardan bu yana gerek film gerekse rol aldığı dizilerle tanıdığımız oyuncu ve seslendirme sanatçısı Zafer Ergin, rol aldığı 'Arka Sokaklar' dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrama elde etmişti.

60'lı yıllardan bu yana gerek film gerekse rol aldığı dizilerle tanıdığımız oyuncu ve seslendirme sanatçısı Zafer Ergin, rol aldığı 'Arka Sokaklar' dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrama elde etmişti.

Geniş kitlelerce 'Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı olarak tanınan Ergin, Prof.Dr. Serdar Dağ'ın 'Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler' programına konuk oldu.

Geniş kitlelerce 'Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı olarak tanınan Ergin, Prof.Dr. Serdar Dağ'ın 'Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler' programına konuk oldu.

Serdar Dağ'ın kendisine ''30'lu yaşlarda olmasına rağmen 20'lerinde gösteriyor, değil mi abi?'' demesinin ardından usta oyuncu, ''Onu söyleyecektim ben, önümüzdeki hafta sünnetim var!'' cevabıyla gülümsetmeyi başardı.

Serdar Dağ'ın kendisine ''30'lu yaşlarda olmasına rağmen 20'lerinde gösteriyor, değil mi abi?'' demesinin ardından usta oyuncu, ''Onu söyleyecektim ben, önümüzdeki hafta sünnetim var!'' cevabıyla gülümsetmeyi başardı.

Zafer Ergin'in gülümseten yanıtının tamamını merak edenler için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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Osman Elmallı

cenazen olsada televizyondaki arka sokaklar zulmünüz bitse