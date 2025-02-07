onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Seda Akgül, ''Tehdit Edildim'' Diyen Ebru Şallı'yı ''Yedi Sene Önce Boşanmalıydı!'' Diyerek Eleştirdi

Seda Akgül, ''Tehdit Edildim'' Diyen Ebru Şallı'yı ''Yedi Sene Önce Boşanmalıydı!'' Diyerek Eleştirdi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 19:47 Son Güncelleme: 07.02.2025 - 19:54

Eski eşi Uğur Akkuş’un çevresindeki insanlara rahatsız edici mesajlar gönderdiğini ve ağır ithamlarda bulunduğunu geçtiğimiz günlerde açıklayan Ebru Şallı, son aylara damga vuran bir boşanma süreci yaşıyor. 

Sunucu Seda Akgül, Youtube üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınında Ebru Şallı'nın boşanma sürecine de değindi. Akgül, ünlü güzeli inandırıcı bulmadığını ve yıllar önce boşanması gerektiğini dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her zaman fit vücuduyla tanıdığımız sunucu ve manken Ebru Şallı, pilates videolarıyla nam salmıştı.

Her zaman fit vücuduyla tanıdığımız sunucu ve manken Ebru Şallı, pilates videolarıyla nam salmıştı.

Fakat ünlü manken şimdilerde Uğur Akkuş ile olan boşanma süreci ile gündeme geliyor. 2019'da evlenen çift, evlilikleri boyunca çeşitli iddialarla karşı karşıya kalmış fakat olası dedikodularının önünü kesmek adına çoğu zaman sükunetlerini korumuşlardı.

Fakat ünlü manken şimdilerde Uğur Akkuş ile olan boşanma süreci ile gündeme geliyor. 2019'da evlenen çift, evlilikleri boyunca çeşitli iddialarla karşı karşıya kalmış fakat olası dedikodularının önünü kesmek adına çoğu zaman sükunetlerini korumuşlardı.

En son Şallı, Uğur Akkuş’un basın mensuplarına, arkadaşlarına ve iş çevresine hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini söyledi. “Ölüm tehditleri bile var” diyen Şallı'nın son günlerde yaptığı bu açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

En son Şallı, Uğur Akkuş’un basın mensuplarına, arkadaşlarına ve iş çevresine hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini söyledi. “Ölüm tehditleri bile var” diyen Şallı'nın son günlerde yaptığı bu açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

Detaylara bu yazımızda değinmiştik👇

Sunucu Seda Akgül, yaptığı bir canlı yayında Ebru Şallı'nın boşanma kararı hakkında düşüncelerini dile getirdi. Akgül, “Ebru ile aynı kanalda çalıştım. Fakirlede görmedik kendisini. Emirgan’da darp edildiği, vatandaşın ona sahip çıkıp hastaneye götürdüğü zaman boşanmalıydı.'' cümlelerini kullandı.

Sunucu Seda Akgül, yaptığı bir canlı yayında Ebru Şallı'nın boşanma kararı hakkında düşüncelerini dile getirdi. Akgül, “Ebru ile aynı kanalda çalıştım. Fakirlede görmedik kendisini. Emirgan’da darp edildiği, vatandaşın ona sahip çıkıp hastaneye götürdüğü zaman boşanmalıydı.'' cümlelerini kullandı.

Buna ek olarak, "Köyün dibindeki Ayşe ablaya kızamam ama Ebru Şallı’ya kızarım. Her zaman yeni koca bulma yeteneği, kapasitesi, becerisi var. 7 sene sonra ben bunları yaşadım demek bana inandırıcı gelmiyor” ifadelerini kullanan ünlü sunucu, Ebru Şallı'nın kamuoyuna yanlış örnek oluşturduğunu da ifade etti.

Buna ek olarak, "Köyün dibindeki Ayşe ablaya kızamam ama Ebru Şallı’ya kızarım. Her zaman yeni koca bulma yeteneği, kapasitesi, becerisi var. 7 sene sonra ben bunları yaşadım demek bana inandırıcı gelmiyor” ifadelerini kullanan ünlü sunucu, Ebru Şallı'nın kamuoyuna yanlış örnek oluşturduğunu da ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seda Akgül'ün konuşmasının tamamı için👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın