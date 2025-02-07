Seda Akgül, ''Tehdit Edildim'' Diyen Ebru Şallı'yı ''Yedi Sene Önce Boşanmalıydı!'' Diyerek Eleştirdi
Seda Akgül, ''Tehdit Edildim'' Diyen Ebru Şallı'yı ''Yedi Sene Önce Boşanmalıydı!'' Diyerek Eleştirdi
Eski eşi Uğur Akkuş’un çevresindeki insanlara rahatsız edici mesajlar gönderdiğini ve ağır ithamlarda bulunduğunu geçtiğimiz günlerde açıklayan Ebru Şallı, son aylara damga vuran bir boşanma süreci yaşıyor.
Sunucu Seda Akgül, Youtube üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınında Ebru Şallı'nın boşanma sürecine de değindi. Akgül, ünlü güzeli inandırıcı bulmadığını ve yıllar önce boşanması gerektiğini dile getirdi.
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Her zaman fit vücuduyla tanıdığımız sunucu ve manken Ebru Şallı, pilates videolarıyla nam salmıştı.
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Fakat ünlü manken şimdilerde Uğur Akkuş ile olan boşanma süreci ile gündeme geliyor. 2019'da evlenen çift, evlilikleri boyunca çeşitli iddialarla karşı karşıya kalmış fakat olası dedikodularının önünü kesmek adına çoğu zaman sükunetlerini korumuşlardı.
En son Şallı, Uğur Akkuş’un basın mensuplarına, arkadaşlarına ve iş çevresine hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini söyledi. “Ölüm tehditleri bile var” diyen Şallı'nın son günlerde yaptığı bu açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.
Sunucu Seda Akgül, yaptığı bir canlı yayında Ebru Şallı'nın boşanma kararı hakkında düşüncelerini dile getirdi. Akgül, “Ebru ile aynı kanalda çalıştım. Fakirlede görmedik kendisini. Emirgan’da darp edildiği, vatandaşın ona sahip çıkıp hastaneye götürdüğü zaman boşanmalıydı.'' cümlelerini kullandı.
Buna ek olarak, "Köyün dibindeki Ayşe ablaya kızamam ama Ebru Şallı’ya kızarım. Her zaman yeni koca bulma yeteneği, kapasitesi, becerisi var. 7 sene sonra ben bunları yaşadım demek bana inandırıcı gelmiyor” ifadelerini kullanan ünlü sunucu, Ebru Şallı'nın kamuoyuna yanlış örnek oluşturduğunu da ifade etti.
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