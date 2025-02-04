Sustu Sustu Sonunda Patladı! Uğur Akkuş ile Arası İyice Gerilen Ebru Şallı Tehdit Edildiğini Açıkladı
Sustu Sustu Sonunda Patladı! Uğur Akkuş ile Arası İyice Gerilen Ebru Şallı Tehdit Edildiğini Açıkladı
Boşanma süreciyle gündemde olan ünlü manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ortalığı karıştırdı! Yakın çevresinin tehdit edildiğini söyleyen Şallı, eski eşi Uğur Akkuş’un çevresindeki insanlara rahatsız edici mesajlar gönderdiğini ve ağır ithamlarda bulunduğunu açıkladı. Sessizliğini bozan ünlü isim, “Her türlü hukuki süreci başlattım” diyerek sert çıktı! İşte detaylar…
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Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı uzun süredir devam eden boşanma sürecinde suskunluğunu koruyordu. Ancak bu kez dayanamadı ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adeta isyan etti!
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Ebru Şallı, yakın çevresinin tehdit edildiğini belirterek, eski eşi Uğur Akkuş’un basın mensuplarına, arkadaşlarına ve iş çevresine hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini söyledi. “Ölüm tehditleri bile var” diyerek şoke eden Şallı bu durumu artık hukuki boyuta taşıdığını duyurdu.
Şallı paylaşımında 7 aydır ayrı yaşadıklarını, ancak son 3 aydır çevresindeki insanlara yönelik baskının arttığını söyledi. Akkuş’un sosyal medya üzerinden açıklamalar yaptığını, hakaret ve iftiralarda bulunduğunu belirtti.
İşte o paylaşımı👇
Uğur Akkuş ne demişti? Ebru Şallı’nın açıklamaları eski eşi Uğur Akkuş’un daha önce yaptığı iddiaları da yeniden gündeme getirdi. Akkuş, boşanma süreciyle ilgili olarak “Ben bu ilişkiyi aşk, sevgi evliliği sanmıştım, meğer her şey para ve maddiyatmış” diyerek Şallı’yı hedef almıştı.
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Ancak Şallı bu suçlamalara hiçbir zaman yanıt vermemiş, sessizliğini korumuştu. Şimdi ise tehditler nedeniyle hukuki süreci başlattığını duyurdu.
Ünlü manken yakın çevresine yönelik yapılan saldırılar nedeniyle koruma kararı aldırdığını, savcılığa şikayette bulunduğunu ve boşanma davasının sürdüğünü açıkladı.
Kamuoyuna da çağrıda bulunan Şallı, “Bu süreçte bana ve çevreme yönelik yanlış bilgilere itibar edilmemesini rica ediyorum” dedi.
Bu açıklamaların ardından Uğur Akkuş’un nasıl bir yanıt vereceği merak konusu! Bakalım bu olay daha ne kadar büyüyecek?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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