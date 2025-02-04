İstiklal’de David Beckham Fırtınası! Ünlü Futbolcuyla Fotoğraf Çekmek İçin Yarıştılar
İstiklal’de David Beckham Fırtınası! Ünlü Futbolcuyla Fotoğraf Çekmek İçin Yarıştılar
Ünlü futbol efsanesi David Beckham’ın İstanbul turu tam gaz devam ediyor! Oğlu Romeo Beckham ve sevgilisiyle birlikte şehri keşfe çıkan Beckham, bu kez de İstiklal Caddesi’nde görüntülendi. Karşısında bir anda hayran kalabalığını bulan Beckham yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmadı, herkesle tek tek fotoğraf çektirip imza dağıttı. Ünlü futbolcunun keyifli halleri dikkat çekerken hayranlarıyla olan samimiyeti de sosyal medyada büyük beğeni topladı!
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David Beckham’ın İstanbul macerası hız kesmeden devam ediyor! Reklam çekimi için geldiği şehirde bol bol gezmeyi ihmal etmeyen efsane futbolcu, bu kez de İstiklal Caddesi’nde görüntülendi.
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Etrafını saran hayranlarını geri çevirmeyen Beckham herkesle gülerek sohbet etti, bol bol fotoğraf çektirdi.
Beckham’ın bu sıcak tavırları karşısında hayranları adeta mest olurken, ünlü futbolcunun enerjik ve mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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