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Kayahan'ın Kızı Beste Açar Casus Programla Aldatıldığını Öğrendi Ama Elinde Patladı!

Kayahan'ın Kızı Beste Açar Casus Programla Aldatıldığını Öğrendi Ama Elinde Patladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 11:18

2015 yılında vefat eden ünlü sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar evliliğinde büyük bir krizle gündeme geldi. 2022 yılında nikah masasına oturduğu eşi Evren Bölek’in kendisini aldattığını düşünen Açar, bunu öğrenmek için çarpıcı bir yönteme başvurdu. İddiaya göre eşinin telefonuna casus program yükleyerek ihaneti tespit eden Beste Açar boşanma davası açtı. Ancak yasadışı yollarla elde edilen bu delilleri mahkemede kullanamayacağını öğrenince büyük bir şok yaşadı!

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Magazin dünyası bu olayı konuşuyor! Kayahan’ın kızı Beste Açar iki yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Ancak bu karar sandığımız gibi sıradan bir ihanet hikayesine dayanmıyor.

Magazin dünyası bu olayı konuşuyor! Kayahan’ın kızı Beste Açar iki yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Ancak bu karar sandığımız gibi sıradan bir ihanet hikayesine dayanmıyor.

İddiaya göre Beste Açar eşi Evren Bölek’in sadakatsizliğinden şüphelenerek telefonuna casus bir yazılım yükledi. Bu program sayesinde Bölek’in bir başka kadınla ilişkisini öğrendiği öne sürülen Açar, derhal boşanma davası açtı.

İddiaya göre Beste Açar eşi Evren Bölek’in sadakatsizliğinden şüphelenerek telefonuna casus bir yazılım yükledi. Bu program sayesinde Bölek’in bir başka kadınla ilişkisini öğrendiği öne sürülen Açar, derhal boşanma davası açtı.

Ancak işin en ilginç tarafı burada başlıyor! Aldatıldığını ispatlayan kayıtları mahkemeye sunmak isteyen Aça, delillerin hukuken geçerli olmadığını öğrenince köşeye sıkıştı.

Ancak işin en ilginç tarafı burada başlıyor! Aldatıldığını ispatlayan kayıtları mahkemeye sunmak isteyen Aça, delillerin hukuken geçerli olmadığını öğrenince köşeye sıkıştı.

Evren Bölek ise bu durumu lehine çevirmek için harekete geçti. Boşanmak istemeyen Bölek'in davayı geri çekmesi için Açar’a baskı yapmaya başladı.

Evren Bölek ise bu durumu lehine çevirmek için harekete geçti. Boşanmak istemeyen Bölek'in davayı geri çekmesi için Açar’a baskı yapmaya başladı.

Taraflar şubat ayında İstanbul’da mahkemeye çıkacak. Bakalım bu çalkantılı boşanma davasında kazanan kim olacak?

Taraflar şubat ayında İstanbul’da mahkemeye çıkacak. Bakalım bu çalkantılı boşanma davasında kazanan kim olacak?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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