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Icardi’nin Yeni Sevgilisi China Suarez Gol Sevinci Pozuyla Galatasaraylıların Gözünü Girdi!

Icardi’nin Yeni Sevgilisi China Suarez Gol Sevinci Pozuyla Galatasaraylıların Gözünü Girdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 10:45

Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Yeni sevgilisi China Suarez’le İstanbul’a gelen ünlü futbolcu onu takım arkadaşlarıyla da tanıştırdı. Galatasaray’ın galibiyeti sonrası Suarez, Icardi’nin meşhur gol sevincini taklit ederek poz verdi. Bu poz sosyal medyayı adeta salladı takipçilerden binlerce yorum ve beğeni geldi!

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Mauro Icardi’nin özel hayatı yine magazin gündeminin zirvesinde! Arjantinli yıldız yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul’a adım atar atmaz dikkatleri üzerine çekti.

Mauro Icardi’nin özel hayatı yine magazin gündeminin zirvesinde! Arjantinli yıldız yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul’a adım atar atmaz dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray’ın galibiyeti sonrası gelen mutluluk pozu ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Galatasaray’ın galibiyeti sonrası gelen mutluluk pozu ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

China Suarez, Mauro Icardi’nin ünlü gol sevincini birebir taklit ederek verdiği pozla olay yarattı.👇

China Suarez, Mauro Icardi’nin ünlü gol sevincini birebir taklit ederek verdiği pozla olay yarattı.👇

Çiftin bu paylaşımı taraftarlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Çiftin bu paylaşımı taraftarlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Icardi’nin özel hayatı kadar sahadaki performansı da gündem yaratmaya devam ederken ünlü çiftin aşkı sosyal medyada konuşulmaya doymuyor!

Icardi’nin özel hayatı kadar sahadaki performansı da gündem yaratmaya devam ederken ünlü çiftin aşkı sosyal medyada konuşulmaya doymuyor!
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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