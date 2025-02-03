Fransa Dizisinde Ajanı Oynamıştı: Oyuncu Melisa Sözen’in Oynadığı Bir Rol İçin İfadesi Alındı
Fransa Dizisinde Ajanı Oynamıştı: Oyuncu Melisa Sözen’in Oynadığı Bir Rol İçin İfadesi Alındı
Ünlü oyuncu Melisa Sözen’in, Fransa’da 2017 yılında yayınlanan bir dizide canlandırdığı ajan rolü sebebiyle savcılık tarafından ifadesi alındı.
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Ünlü oyuncu Melisa Sözen, Fransa’da 2017 yılında yayınlanan polisiye dizide İŞİD ile savaşan bir ajanı canlandırmıştı.
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Dizide terör örgütü YPG üniforması da giyen Melisa Sözen için yurt dışından dönüşünde ifade alınması talimatı verilmişti.
Gözaltına alınmayan ünlü oyuncunun “terör örgütü propagandası” suçundan ifade verdiği öğrenildi.
Melisa Sözen oynadığı rol için bu açıklamada bulunmuştu 👇
Pointer isimli sosyal medya hesabı, Melisa Sözen’in savcılıkta verdiği ifadeden kısımları paylaştı.
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“Vatanımı milletimi seven birisiyim” diyen ünlü oyuncu, “Giydiğim kıyafetin böyle bi örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben o filmde ajan rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye'de yayınlanmadı.” ifadelerini kullanmış.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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