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Atatürk Rolüyle de Gündemde! Melisa Sözen'in 'Fer' Dizisindeki Partneri Belli Oldu

Atatürk Rolüyle de Gündemde! Melisa Sözen'in 'Fer' Dizisindeki Partneri Belli Oldu

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 13:36

'Fer' dizisinde başrolü oynayan Melisa Sözen'in rol arkadaşı belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sözen'in partneri son dönemin en popüler oyuncularından biri. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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Ünlü oyuncu Melisa Sözen, geçtiğimiz sene Netflix'te yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' yapımıyla dizi dünyasında çok beğenilmiş ve konuşulmuştu.

Ünlü oyuncu Melisa Sözen, geçtiğimiz sene Netflix'te yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' yapımıyla dizi dünyasında çok beğenilmiş ve konuşulmuştu.

Sözen şimdilerde GAİN'de yayınlanacak bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 'Fer' adlı bu dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor.

Sözen şimdilerde GAİN'de yayınlanacak bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 'Fer' adlı bu dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Melisa Sözen'in çok merak edilen partneri de belli oldu. Finali yapılan 'Kötü Kan' dizisinde rol alan Ertan Saban, Melisa Sözen'e eşlik edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Melisa Sözen'in çok merak edilen partneri de belli oldu. Finali yapılan 'Kötü Kan' dizisinde rol alan Ertan Saban, Melisa Sözen'e eşlik edecek.

Hatırlarsanız Ertan Saban şu aralar 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmiyle de gündemde. Ünlü oyuncu bu filmde Atatürk rolünü canlandırdığı için tepki toplamıştı. Role çok uzun zamandır hazırlandığını dile getirerek tepkilere cevap vermişti.

Hatırlarsanız Ertan Saban şu aralar 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmiyle de gündemde. Ünlü oyuncu bu filmde Atatürk rolünü canlandırdığı için tepki toplamıştı. Role çok uzun zamandır hazırlandığını dile getirerek tepkilere cevap vermişti.

'Fer' dizisine gelince, Ertan Saban burada Şadi Ulusoy karakterini canlandıracak. Kendisini kozmetik şirketi sahibi bir iş insanı olarak izleyeceğiz. Bakalım başarılı performanslarına bir yenisini ekleyecek mi? Hep birlikte göreceğiz.

'Fer' dizisine gelince, Ertan Saban burada Şadi Ulusoy karakterini canlandıracak. Kendisini kozmetik şirketi sahibi bir iş insanı olarak izleyeceğiz. Bakalım başarılı performanslarına bir yenisini ekleyecek mi? Hep birlikte göreceğiz.

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