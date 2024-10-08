Nur Sürer ve Osman Sonant'ın Filmi Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Dakikalarca Alkışlandı

'Şahane bir yerde çalıştık. Cideliler bize çok iyi davrandı. Yaşar Kemal'in bir cümlesi var: 'Bu ülkede dört şey olmayacaksınız; kadın, çocuk, ağaç ve hayvan.’ Filmde Sultan'ın kocasının ölümüyle kendini bulması ve üzüntüsünü başka bir şeyle yenmesi çok hoşuma gitti. Hikaye seyircilere iyi şekilde geçtiyse çok mutlu olduk' dedi.