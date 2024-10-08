Nur Sürer ve Osman Sonant'ın Filmi Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Dakikalarca Alkışlandı
Nur Sürer ve Osman Sonant'ın Filmi Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Dakikalarca Alkışlandı
Başrollerinde Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz ve Osman Sonant'ın oynadığı 'Mukadderat' filmi 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini yaptı. Hem film hem de oyuncular salonda dakikalarca alkışlandı.
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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, film gösterileri ve söyleşilerle devam ediyor. Birbirinden ilginç senaryoları olan filmler ise festivalde iz bırakıyor. Bunlardan biri de yönetmen Nadim Güç'ün filmi 'Mukadderat'.
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Senaristliğini Erdi Işık'ın yaptığı ve başrollerinde Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz ve Osman Sonant'ın oynadığı film prömiyerini festivalde yaptı ve izleyenler tarafından çok beğenildi. Salonda bulunan oyuncular dakikalarca alkışlandı.
Kara komedi türündeki 'Mukadderat' Kastamonu'nun Cide ilçesinde çekildi. Film, Nur Sürer'in canlandırdığı Sultan'ın eşi Recep'i kaybetmesinin ardından yaşadığı olayları konu alıyor.
Yönetmen Nadim Güç filmin gösterimi sonrasında yaptığı konuşmada kadın hikayesi anlatmanın zorluğuna değindi. Filmi yaparken çok heyecanlandığını dile getirdi. Başroldeki Nur Sürer ise yaptığı açıklamada,
Filmin senaristi Erdi Işık Kastamonuluymuş ve 'Mukadderat'ın senaryosunu aile öyküsünden esinlenerek yazmış. Filmin adını annesi kısmet yerine mukadderat dediği için koymuş. Siz filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...
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