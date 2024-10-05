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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ödül Alan Farah Zeynep Abdullah Gündeme Dair Bir Konuşma Yaptı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ödül Alan Farah Zeynep Abdullah Gündeme Dair Bir Konuşma Yaptı

farah zeynep abdullah
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 22:41

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödül alan Farah Zeynep Abdullah, kadın cinayetleriyle ilgili gündeme değinerek ödülünü kadınlara adadı.

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Son günlerde ülke olarak çok kötü olaylar yaşadık. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice öldürülmesi, Beyoğlu'nda bir kadının taciz edilmesi, ülkenin her bir yanından gelen şiddet, cinnet, cinayet olayları... Ve kadınların bu ülkede kendisi savunmasız hissetmesi...

Son günlerde ülke olarak çok kötü olaylar yaşadık. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice öldürülmesi, Beyoğlu'nda bir kadının taciz edilmesi, ülkenin her bir yanından gelen şiddet, cinnet, cinayet olayları... Ve kadınların bu ülkede kendisi savunmasız hissetmesi...

Şu an sade vatandaştan tutun da ünlülere kadar tüm Türkiye'nin gerçeği, gündemi bu olaylar. Hepimiz çok öfkelendik, üzüldük, tetiklendik. O isimlerden biri de gündemle ilgili sık sık açıklamalar yapan Farah Zeynep Abdullah.

Şu an sade vatandaştan tutun da ünlülere kadar tüm Türkiye'nin gerçeği, gündemi bu olaylar. Hepimiz çok öfkelendik, üzüldük, tetiklendik. O isimlerden biri de gündemle ilgili sık sık açıklamalar yapan Farah Zeynep Abdullah.

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Aras Bulut İynemli ile birlikte başarı ödülü alan Farah Zeynep Abdullah, her gün bir yenisiyle canımızın yandığı kadın cinayetleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Aras Bulut İynemli ile birlikte başarı ödülü alan Farah Zeynep Abdullah, her gün bir yenisiyle canımızın yandığı kadın cinayetleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Ünlü oyuncu ödül konuşmasında "Dün kötüydü, bugün daha kötü, yarın çok korkuyorum daha da kötü olacak diye. Kısa keseceğim" dedi ve ödülünü sektördeki korkmayan, yorulmayan kadınlara adadığını dile getirdi.

Ünlü oyuncu ödül konuşmasında "Dün kötüydü, bugün daha kötü, yarın çok korkuyorum daha da kötü olacak diye. Kısa keseceğim" dedi ve ödülünü sektördeki korkmayan, yorulmayan kadınlara adadığını dile getirdi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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