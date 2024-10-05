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Esra Erol Son Günlerde Birbiri Ardına İşlenen Cinayetlere Atatürk'ü Hatırlatarak Tepki Gösterdi

Esra Erol Son Günlerde Birbiri Ardına İşlenen Cinayetlere Atatürk'ü Hatırlatarak Tepki Gösterdi

Esra Erol
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 19:33

Türkiye'de meydana gelen kadın cinayetleri ve tacizleri hepimizi derinden sarstı. Vatandaşlar öfkelerini sosyal medyadan dile getirirken ünlü isimler de sessiz kalamadı. Sunucu Esra Erol, yaptığı bir paylaşımla tepkisini dile getirdi.

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Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledilmesi ve Beyoğlu'nda bir kadının taciz edilmesi tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Toplumsal çürümenin işareti olan bu olaylar vatandaşları çileden çıkardı.

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledilmesi ve Beyoğlu'nda bir kadının taciz edilmesi tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Toplumsal çürümenin işareti olan bu olaylar vatandaşları çileden çıkardı.

Meydana gelen feci olaylara pek çok ünlü isim ise sert tepkiler gösterdi. "Canilere idam gelsin" ve "İdam gelmemeli, hadım gelmeli" söylemleri dile getirildi.

Meydana gelen feci olaylara pek çok ünlü isim ise sert tepkiler gösterdi. "Canilere idam gelsin" ve "İdam gelmemeli, hadım gelmeli" söylemleri dile getirildi.

Son günlerde birbiri ardına yaşadığımız bu kötü olaylara bir tepki de sunucu Esra Erol'dan geldi.

Son günlerde birbiri ardına yaşadığımız bu kötü olaylara bir tepki de sunucu Esra Erol'dan geldi.

Esra Erol yaptığı o paylaşımda "Kimse kadın olduğu için, çocuk olduğu için, engelli olduğu için, yaşlı olduğu için, kısacası sesi çıkmadığı, çıkamadığı için şiddete, tacize, cinayete kurban gitmemeli. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu devleti "kimsesizlerin kimsesi" olsun diye kurduğu unutulmasın" sözlerini dile getirdi.

Esra Erol yaptığı o paylaşımda "Kimse kadın olduğu için, çocuk olduğu için, engelli olduğu için, yaşlı olduğu için, kısacası sesi çıkmadığı, çıkamadığı için şiddete, tacize, cinayete kurban gitmemeli. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu devleti "kimsesizlerin kimsesi" olsun diye kurduğu unutulmasın" sözlerini dile getirdi.

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