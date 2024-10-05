Esra Erol Son Günlerde Birbiri Ardına İşlenen Cinayetlere Atatürk'ü Hatırlatarak Tepki Gösterdi

Türkiye'de meydana gelen kadın cinayetleri ve tacizleri hepimizi derinden sarstı. Vatandaşlar öfkelerini sosyal medyadan dile getirirken ünlü isimler de sessiz kalamadı. Sunucu Esra Erol, yaptığı bir paylaşımla tepkisini dile getirdi.