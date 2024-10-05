Gülben Ergen, "Canilere İdam Gelsin" Diyen Demet Akalın'a Tepki Gösterdi: "Hadım Edilsinler!"

4 Ekim'de gerçekleşen korkunç olayda İkbal ve Ayşenur isimli iki genç kızımız 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından canice katledildi. Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği olayda, Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında 'idam' tartışması yaşandı.