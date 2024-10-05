Gülben Ergen, "Canilere İdam Gelsin" Diyen Demet Akalın'a Tepki Gösterdi: "Hadım Edilsinler!"
Gülben Ergen, "Canilere İdam Gelsin" Diyen Demet Akalın'a Tepki Gösterdi: "Hadım Edilsinler!"
4 Ekim'de gerçekleşen korkunç olayda İkbal ve Ayşenur isimli iki genç kızımız 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından canice katledildi. Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği olayda, Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında 'idam' tartışması yaşandı.
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Tüm Türkiye Fatih'te yaşanan korkunç kadın cinayetine kitlendi. 4 Ekim'de yaşanan kan donduran olayda 19 yaşındaki İkbal ve Ayşenur, Semih Çelik tarafından canice katledildi.
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Dünden bu yana katil Semih Çelik'le ilgili dehşet verici birçok detay ortaya çıktı. Hayattan koparılan kızlarımızın acısıyla neye uğradığını şaşırsan ünlü isimlerden de tepki gecikmedi.
Narin Güran cinayetinde sesini çok duyduğumuz Demet Akalın, uzun bir sessizliğin ardından X hesabında korkunç cinayetlere tepkisini gösterdi.
Narin'de de olduğu gibi "idam" fikrini savunan Akalın, "Sizi ne AB'ye ne de başka bir şeye almayacaklar! İdam gelsin!" dedi.
Demet Akalın'ın tweetini gören Gülben Ergen ise sessiz kalmadı. Arkadaşına cevap verdi...
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Ergen, idam fikrine karşı çıkarken "Ölüm kurtuluş, hadım edilmeliler" fikrini savundu.
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