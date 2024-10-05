Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İki Kadını Katleden Semih Çelik 3 Kişi Tarafından Defnedildi

İki Kadını Katleden Semih Çelik 3 Kişi Tarafından Defnedildi

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
05.10.2024 - 17:57

İstanbul Fatih'te katil Semih Çelik, 19 yaşındaki iki kızı canice katletti. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil gözyaşları içinde toprağa verildi. Semih Çelik'in cenaze töreninin güvenlik sebebiyle iptal edildiği iddia edilirken, katil Çelik 3 kişi tarafından defnedildi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Semih Çelik isimli katil, İstanbul Fatih'te 2 kadını canice katlettikten sonra hayatına son verdi.

Semih Çelik isimli katil, İstanbul Fatih'te 2 kadını canice katlettikten sonra hayatına son verdi.

Ayşenur Halil'e Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi’ndeki Saadet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç kız, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ayşenur Halil'e Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi’ndeki Saadet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç kız, gözyaşları içinde toprağa verildi.

İkbal Uzuner de Fatih Camii’nde gerçekleşen cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

İkbal Uzuner de Fatih Camii’nde gerçekleşen cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Katil Semih Çelik'in cenaze töreninin ise güvenlik sebebiyle iptal edildiği iddia edilmişti.

Katil Semih Çelik'in cenaze töreninin ise güvenlik sebebiyle iptal edildiği iddia edilmişti.

YeniÇağ Gazetesi'nin aktardığına göre, Semih Çelik'in cenaze namazı Kilyos'da kılındı.

Katilin cenazesi, Kilyos Mezarlığı'nda 3 kişinin katılımıyla defnedildi.

Katilin cenazesi, Kilyos Mezarlığı'nda 3 kişinin katılımıyla defnedildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın