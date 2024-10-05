İki Kadını Katleden Semih Çelik 3 Kişi Tarafından Defnedildi

İstanbul Fatih'te katil Semih Çelik, 19 yaşındaki iki kızı canice katletti. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil gözyaşları içinde toprağa verildi. Semih Çelik'in cenaze töreninin güvenlik sebebiyle iptal edildiği iddia edilirken, katil Çelik 3 kişi tarafından defnedildi.

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