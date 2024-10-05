İki Kadını Katleden Semih Çelik 3 Kişi Tarafından Defnedildi
İki Kadını Katleden Semih Çelik 3 Kişi Tarafından Defnedildi
İstanbul Fatih'te katil Semih Çelik, 19 yaşındaki iki kızı canice katletti. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil gözyaşları içinde toprağa verildi. Semih Çelik'in cenaze töreninin güvenlik sebebiyle iptal edildiği iddia edilirken, katil Çelik 3 kişi tarafından defnedildi.
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Semih Çelik isimli katil, İstanbul Fatih'te 2 kadını canice katlettikten sonra hayatına son verdi.
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Ayşenur Halil'e Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi’ndeki Saadet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç kız, gözyaşları içinde toprağa verildi.
İkbal Uzuner de Fatih Camii’nde gerçekleşen cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Katil Semih Çelik'in cenaze töreninin ise güvenlik sebebiyle iptal edildiği iddia edilmişti.
Katilin cenazesi, Kilyos Mezarlığı'nda 3 kişinin katılımıyla defnedildi.
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