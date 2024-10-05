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Ece Üner, Yarım Saat Arayla İki Kadını Öldüren Katil Semih Çelik'in Haberini Anlatırken Diyeceğini Bilemedi!

Ece Üner, Yarım Saat Arayla İki Kadını Öldüren Katil Semih Çelik'in Haberini Anlatırken Diyeceğini Bilemedi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.10.2024 - 19:38 Son Güncelleme: 05.10.2024 - 19:48

Halk TV'de haberleri sunan Ece Üner, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik’in haberini anlatırken kullandığı cümle hepimizin içinden geçenler oldu: 'Cennet Vatan Cinnet Vatan Oldu.'

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İstanbul'un Fatih ilçesinde yarım saat arayla iki kadın aynı kişi tarafından öldürüldü. Katil’in 19 yaşındaki Semih Çelik, öldürülenlerin de Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner olduğu belirlendi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde yarım saat arayla iki kadın aynı kişi tarafından öldürüldü. Katil’in 19 yaşındaki Semih Çelik, öldürülenlerin de Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner olduğu belirlendi.

Halk TV’de bu haberi ekrana getiren Ece Üner, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in vahşice katledilmesi haberini izleyecilere sunarken birçoğumuzun adeta sesi oldu.

Halk TV’de bu haberi ekrana getiren Ece Üner, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in vahşice katledilmesi haberini izleyecilere sunarken birçoğumuzun adeta sesi oldu.

İşte Ece Üner'in söyledikleri...

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