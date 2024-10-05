Ece Üner, Yarım Saat Arayla İki Kadını Öldüren Katil Semih Çelik'in Haberini Anlatırken Diyeceğini Bilemedi!
Ece Üner, Yarım Saat Arayla İki Kadını Öldüren Katil Semih Çelik'in Haberini Anlatırken Diyeceğini Bilemedi!
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İstanbul'un Fatih ilçesinde yarım saat arayla iki kadın aynı kişi tarafından öldürüldü. Katil’in 19 yaşındaki Semih Çelik, öldürülenlerin de Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner olduğu belirlendi.
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Halk TV’de bu haberi ekrana getiren Ece Üner, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in vahşice katledilmesi haberini izleyecilere sunarken birçoğumuzun adeta sesi oldu.
İşte Ece Üner'in söyledikleri...
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