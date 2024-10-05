Ece Üner, Yarım Saat Arayla İki Kadını Öldüren Katil Semih Çelik'in Haberini Anlatırken Diyeceğini Bilemedi!

Halk TV'de haberleri sunan Ece Üner, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik’in haberini anlatırken kullandığı cümle hepimizin içinden geçenler oldu: 'Cennet Vatan Cinnet Vatan Oldu.'