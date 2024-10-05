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Ödül Töreninde Gündeme Dair Konuşmayıp Şarkı Söyleyen Aras Bulut İynemli Çok Büyük Tepki Topladı!

Ödül Töreninde Gündeme Dair Konuşmayıp Şarkı Söyleyen Aras Bulut İynemli Çok Büyük Tepki Topladı!

Aras Bulut İynemli
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 23:47

Aras Bulut İynemli, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Başarı Ödülü' aldı. Törende şarkı söylemesi hem beğenildi hem de gündeme dair konuşmaması tepki çekti.

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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bugün açılışını yaptı. Törende Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer "Onur Ödülü" aldı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bugün açılışını yaptı. Törende Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer "Onur Ödülü" aldı.

Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye ise "Başarı Ödülü" takdim edildi. Törende kadın cinayetleriyle ilgili gündeme dair açıklamalar dile getirilirken Aras Bulut İynemli'nin şarkı söylemesi tepki çekti.

Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye ise "Başarı Ödülü" takdim edildi. Törende kadın cinayetleriyle ilgili gündeme dair açıklamalar dile getirilirken Aras Bulut İynemli'nin şarkı söylemesi tepki çekti.

Aras Bulut İynemli ve Serhat Kılıç'ın "Heyecanı Yok" şarkısını söylemesi tepkiler aldı. Kimileri onun performansını takdir ederken kimileri de gündeme dair konuşmamasını eleştirdi. Söz konusu anları buradan izleyebilirsiniz:

Aras Bulut İynemli'ye gelen yorumlar ise şu şekilde:

Aras Bulut İynemli'ye gelen yorumlar ise şu şekilde:
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