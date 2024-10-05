Atatürk Rolünü Canlandıran Ertan Saban, Şivesini Eleştirenlere Kapak Niteliğinde Bir Yanıt Verdi
Atatürk Rolünü Canlandıran Ertan Saban, Şivesini Eleştirenlere Kapak Niteliğinde Bir Yanıt Verdi
'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminde Atatürk'ü canlandıran Ertan Saban, kendisine gelen olumsuz eleştirilere sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu Aramızda Kalmasın muhabirlerine rolü için çok net bir açıklama yaptı.
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Oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Melis Sezen, Birce Akalay, Okan Yalabık, Mehmet Özgür ve Şifanur Gül gibi harika oyuncuların yer aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmine sayılı günler kaldı.
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Ancak Ertan Saban'ın Atatürk rolünü canlandırması tartışma konusu olmuştu. Filmde Saban'ın Rumeli şivesiyle konuşması izleyenlerin dikkatini çekmişti. Bazıları bu role yakışmadığı konusunda eleştirmişti.
Tabii Ertan Saban'dan bu eleştirilere yanıt hiç gecikmedi. Aramızda Kalmasın ekibine konuşan ünlü oyuncu Atatürk rolüne ne zamandan beri hazırlandığını söyleyerek eleştirilere kapak niteliğinde yanıt verdi.
Gelin Ertan Saban'ın o cevabını hep birlikte izleyelim:
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü oynamayan kaldı mı ?? valla şaka maka değil, ben tolga çevikten sonra, artık bu durumun bilerek isteyerek yapıldığını düşün... Devamını Gör