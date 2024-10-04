Disney Plus ile Anlaşamamıştı: Gupse Özay ve Kerem Bürsin'in Yeni Dizisinin Platformu Belli Oldu
Disney Plus ile Anlaşamamıştı: Gupse Özay ve Kerem Bürsin'in Yeni Dizisinin Platformu Belli Oldu
Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel'in başrolde oynadığı 'Platonik' dizisinden güzel haberler var. Merakla beklenen dizinin okuma provaları yapıldı. Sonunda nerede yayınlanacağı belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel'in başrollerinde oynadığı 'Platonik' dizisi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda dizinin yayın platformunun neresi olacağı karmaşası ortaya çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Birsen Altuntaş'a göre dizinin önce Disney Plus'ta yayınlanması için görüşmeler yapılmış ancak yayın platformu bazı sahneleri değiştirmek istediği için Netflix ile görüşüldüğü iddia edilmişti.
Ve nihayet bu iddia doğrulandı. Netflix Türkiye X'te paylaştığı bir gönderiyle 'Platonik'in okuma provalarının başladığını ve platformda yayınlanacağını duyurdu.
8 bölümlük 'Platonik' adlı bu komedi dizisinde Gupse Özay 'Gülten', Kerem Bürsin 'Kaan' ve Öykü Karayel ise 'Nedret' karakterine hayat veriyor. Gupze Özay ve Öykü Karayel iki kardeşin hikayesini komik bir şekilde ele alıyor.
'Platonik' yakında Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Kadro ise efsane! Gülmeye çok ihtiyacımız olduğu böyle zamanlarda bu komedi dizisi bize çok iyi gelecek sanki. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın