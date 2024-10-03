İki Deli Bir Araya Gelmemeliydik! Vizyona Girsin Diye Gün Saydığımız 'Joker'i İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
İki Deli Bir Araya Gelmemeliydik! Vizyona Girsin Diye Gün Saydığımız 'Joker'i İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
Merakla beklenen 'Joker: Folie à Deux' filmi dünya çapında vizyona girmeye başladı. Filmi izleyenler ne düşündüklerini sosyal medyada paylaşmaya başladı. Gelin hep birlikte ilk yorumlara göz atalım.
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Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrollerde oynadığı 'Joker: Folie à Deux' yani bizim bildiğimiz Türkçe adıyla 'Joker: İkili Delilik' dünya çapında gösterime girmeye başladı.
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Film, Arthur Fleck'in ikili kimliğiyle mücadele etmesini ve bu sırada gerçek aşkı bulmasını konu alıyor. Tabii suç ve gerilimin yanı sıra bu sefer işin içine müzik de giriyor. Zaten bunu Lady Gaga'dan anlıyoruz!
Aylardır 'Joker: İkili Delilik' daha vizyona girmeden çok konuşulur olmuştu. Fragmanları izleyenler bu filmin 2019'daki ilk filmden kötü olacağını düşünürken bazıları da bu filmin yaratıcı ve mükemmel olacağını dile getirmişti.
Ve şimdi bu kadar bekleyiş nihayet son buldu. Filmi ilk izleyenler sosyal medyada yorumlarını ardı ardına sıraladı. Gelin ilk tepkilere hep birlikte bakalım:
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"Şaka yapmıyorum Joker: Folie à Deux'da Arthur'un hiçbir sebep yokken böyle konuşmaya karar verdiği bir sahne var"
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"İster sevin ister nefret edin #JokerFolieADeux, sanırım görüntü yönetmeni Lawrence Sher'in bu filmdeki çalışmasının kesinlikle büyüleyici ve güzel olduğunu kabul edebiliriz. İster bir mahkeme salonunu, ister bir hapishane bahçesini, ister neon ışıklı bir çatıyı aydınlatsın, o bir süperstar."
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"Joker hayranları sonunu izliyor."
Sizin 'Joker' filminden beklentiniz neler? Sizce iyi bir yapım olacak mı? Yorumlara buyrun...
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