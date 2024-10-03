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Kadroda Yok Yok! 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminden İlk Fragman Geldi

Kadroda Yok Yok! 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminden İlk Fragman Geldi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 10:06

Oyuncu kadrosunda birbirinden harika isimlerin yer aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminden ilk fragman geldi. Fragman izleyenler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

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2024 yılının en merakla beklenen yerli yapımlarından biri olan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın vizyona girmesine sayılı günler kaldı.

2024 yılının en merakla beklenen yerli yapımlarından biri olan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın vizyona girmesine sayılı günler kaldı.

Türkiye'nin 1930'lı yıllarda modernleşme sürecini konu alan film, oyuncu kadrosuyla göz dolduruyor. Salih Bademci, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Melis Sezen, Birce Akalay, Okan Yalabık, Mehmet Özgür ve Şifanur Gül çokça ses getiren bu kadroda yer alıyor.

Türkiye'nin 1930'lı yıllarda modernleşme sürecini konu alan film, oyuncu kadrosuyla göz dolduruyor. Salih Bademci, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Melis Sezen, Birce Akalay, Okan Yalabık, Mehmet Özgür ve Şifanur Gül çokça ses getiren bu kadroda yer alıyor.

25 Ekim'de vizyona girecek filmin ilk fragmanı geldi. Fragman izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Gelin önce bu fragmanı izleyelim, ardından gelen yorumlara bakalım.

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