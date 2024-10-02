İlk Kareler Geldi: İlk ve Son'daki Ulaş Tuna Astepe ile Hazal Subaşı'nın Uyumu Göz Doldurdu!
İlk Kareler Geldi: İlk ve Son'daki Ulaş Tuna Astepe ile Hazal Subaşı'nın Uyumu Göz Doldurdu!
Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrolünde oynadığı 'İlk ve Son'un ikinci sezonundan ilk kareler geldi. Fotoğraflar sosyal medyada çok beğenildi.
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BluTV'nin sevilen dizisi 'İlk ve Son' 24 Ekim'de ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Diziden ilk kareler gelmeye başladı.
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Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe bu dizide Nilüfer ve Cihan olarak karşımıza çıkacak. Bakalım onların ilişkileri dizinin ilk sezonundaki Deniz ve Barış'ınki gibi toksik olacak mı?
Diziden karelere gelince, Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin göz dolduran uyumu dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğraflar karşısında heyecanını saklayamadı.
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Siz 'İlk ve Son'da başrolleri paylaşan ikilinin uyumuna ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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