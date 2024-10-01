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Şu An Tüm Dünyanın İzlediği 'Nobody Wants This' İzleyenlerin Favori Dizisi Oldu

Şu An Tüm Dünyanın İzlediği 'Nobody Wants This' İzleyenlerin Favori Dizisi Oldu

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 11:24

Kristen Bell ve Adam Brody'nin başrollerde oynadığı 'Nobody Wants This' dizisi Netflix'te gösterime girdi. Romantik komedi türündeki dizi, yayınlandığı andan itibaren platformda zirveye yerleşti. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.

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Erin Foster'in yaratıcısı olduğu ve başrollerinde Kristen Bell, Adam Brody ve Justine Lupe'un oynadığı 'Nobody Wants This' Netflix'te gösterime girdi.

Erin Foster'in yaratıcısı olduğu ve başrollerinde Kristen Bell, Adam Brody ve Justine Lupe'un oynadığı 'Nobody Wants This' Netflix'te gösterime girdi.

Cinsellik temalı yayınlar yapan bir podcast sunucusu ile bir hahamın aşkını konu alan dizi Netflix'te gösterime girdiği andan itibaren çok beğenildi.

Cinsellik temalı yayınlar yapan bir podcast sunucusu ile bir hahamın aşkını konu alan dizi Netflix'te gösterime girdiği andan itibaren çok beğenildi.

İzleyenler özellikle 'The O.C.' dizisindeki Seth Cohen rolüyle dünya çapında çok tanınan Adam Brody'nin oyunculuğunu çok sevdi. Romantik komedinin son yılların en iyi başrollere ve bir hikayeye sahip olduğunu dile getirdi.

İzleyenler özellikle 'The O.C.' dizisindeki Seth Cohen rolüyle dünya çapında çok tanınan Adam Brody'nin oyunculuğunu çok sevdi. Romantik komedinin son yılların en iyi başrollere ve bir hikayeye sahip olduğunu dile getirdi.

Gelin çok beğenilen 'Nobody Wants This'e gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

Gelin çok beğenilen 'Nobody Wants This'e gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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