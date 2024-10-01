Şu An Tüm Dünyanın İzlediği 'Nobody Wants This' İzleyenlerin Favori Dizisi Oldu
Şu An Tüm Dünyanın İzlediği 'Nobody Wants This' İzleyenlerin Favori Dizisi Oldu
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Erin Foster'in yaratıcısı olduğu ve başrollerinde Kristen Bell, Adam Brody ve Justine Lupe'un oynadığı 'Nobody Wants This' Netflix'te gösterime girdi.
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Cinsellik temalı yayınlar yapan bir podcast sunucusu ile bir hahamın aşkını konu alan dizi Netflix'te gösterime girdiği andan itibaren çok beğenildi.
İzleyenler özellikle 'The O.C.' dizisindeki Seth Cohen rolüyle dünya çapında çok tanınan Adam Brody'nin oyunculuğunu çok sevdi. Romantik komedinin son yılların en iyi başrollere ve bir hikayeye sahip olduğunu dile getirdi.
Gelin çok beğenilen 'Nobody Wants This'e gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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