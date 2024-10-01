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Dune Yıldızı Timothée Chalamet'in 1950'li Yıllara Ait İmajı Goygoycuların Hedefi Oldu

Dune Yıldızı Timothée Chalamet'in 1950'li Yıllara Ait İmajı Goygoycuların Hedefi Oldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 10:10

Timothée Chalamet'in başrolde oynadığı 'Marty Supreme' filminden ilk görüntüler gelmeye başladı. 'Dune' yıldızı ünlü oyuncunun 1950'li yıllardaki tarzı goygoycu tayfanın diline dolandı. Gelin önce görsele, ardından yorumlara birlikte bakalım.

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'Dune' film serisiyle son yıllarda adından oldukça sık söz ettiren ünlü oyuncu Timothée Chalamet yepyeni bir filmle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

'Dune' film serisiyle son yıllarda adından oldukça sık söz ettiren ünlü oyuncu Timothée Chalamet yepyeni bir filmle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Son yıllarda birbirinden farklı rollere bürünmesiyle konuşulan Chalamet'in 1950'li yıllara ait saç modeli, yuvarlak gözlükleri ve bol giyimi goygoycu tayfanın diline düşmekten kurtulamadı.

Son yıllarda birbirinden farklı rollere bürünmesiyle konuşulan Chalamet'in 1950'li yıllara ait saç modeli, yuvarlak gözlükleri ve bol giyimi goygoycu tayfanın diline düşmekten kurtulamadı.

Zira biliyorsunuz ki bi' yerde Timothée Chalamet goygoyu varsa asla kaçırılmaz. Gelin hep birlikte o komik yorumlara bakalım:

Zira biliyorsunuz ki bi' yerde Timothée Chalamet goygoyu varsa asla kaçırılmaz. Gelin hep birlikte o komik yorumlara bakalım:

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