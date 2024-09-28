Hem Barda Hem Cennet Mahallesi! Serdar Akar'ın İki Uç Noktada Çektiği Dizi ve Filmler Goygoy Konusu Oldu
Hem Barda Hem Cennet Mahallesi! Serdar Akar'ın İki Uç Noktada Çektiği Dizi ve Filmler Goygoy Konusu Oldu
Yönetmen Serdar Akar'ın film ya da dizilerini hepimiz az çok biliyoruzdur. Ama onun birbirinden farklı türlerdeki yapımların yönetmen koltuğunda oturduğunu kaçımız biliyor? X/Twitter'da @burakwideshut, bunu sorgulayan mizahi bir paylaşım yapmış. Gelin paylaşıma ve gelen yorumlara birlikte bakalım.
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Her iş gibi yönetmenlik de zor bir iş ve çok yönlü olabilmek herkesin harcı değil. Yönetmen Serdar Akar'ın filmografisinde de bunu bariz bir şekilde görebiliyoruz.
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Ünlü yönetmen Cennet Mahallesi, Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizilerini yönetmiş.
Aynı zamanda Gemide, Barda ve yine Kurtlar Vadisi filmlerinin yönetmen koltuğunda oturarak bu çok yönlülüğünü belli etmiş. Ama bu bilgiyi kaçımız biliyor?
X/Twitter'da @burakwideshut da yönetmen Akar'ın birbirinden farklı türlerde film ve dizi çekebilmesini mizahi bir şekilde sorgulayan bir paylaşım yapmış. Paylaşımında Serdar Akar için "Bi insan hem Barda’yı hem Cennet Mahallesi’ni nasıl çekebilir ya" demiş.
Tabii paylaşımı gören kullanıcılar da bu konuda goygoy yapmayı asla ama asla es geçmemiş! Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.
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