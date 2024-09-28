Hem Barda Hem Cennet Mahallesi! Serdar Akar'ın İki Uç Noktada Çektiği Dizi ve Filmler Goygoy Konusu Oldu

Yönetmen Serdar Akar'ın film ya da dizilerini hepimiz az çok biliyoruzdur. Ama onun birbirinden farklı türlerdeki yapımların yönetmen koltuğunda oturduğunu kaçımız biliyor? X/Twitter'da @burakwideshut, bunu sorgulayan mizahi bir paylaşım yapmış. Gelin paylaşıma ve gelen yorumlara birlikte bakalım.