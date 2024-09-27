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'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'ndeki Öpüşme Sahnesi LOTR Evrenini Ayağa Kaldırdı

'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'ndeki Öpüşme Sahnesi LOTR Evrenini Ayağa Kaldırdı

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 14:52 Son Güncelleme: 27.09.2024 - 15:07

'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisi ikinci sezonuyla ekranlarda ancak tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor. Dizinin sıkı takipçileri LOTR evrenine ve Tolkien'e haksızlık yapıldığını dile getiriyor. Sosyal medyada dizi hakkında ise birbirinden eleştirel yorumlar yapılıyor.

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J. R. R. Tolkien'in Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesini anlatan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisi ikinci sezonuyla gündemden düşmek bilmiyor.

J. R. R. Tolkien'in Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesini anlatan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisi ikinci sezonuyla gündemden düşmek bilmiyor.

Dizinin pek çok sıkı izleyicisi, Orta Dünya'nın İkinci Çağında geçen hikayenin senaryosunu eleştiriyor. Yüzüklerin Efendisi ve Tolkien evrenine haksızlık yapıldığını dile getiriyor.

Dizinin pek çok sıkı izleyicisi, Orta Dünya'nın İkinci Çağında geçen hikayenin senaryosunu eleştiriyor. Yüzüklerin Efendisi ve Tolkien evrenine haksızlık yapıldığını dile getiriyor.

İkinci sezonda Elrond ve Galadriel'in öpüştükleri bir sahne ise bu tartışmaların fitilini daha da körükledi.

Bunun yanı sıra sosyal medyada pek çok kullanıcı, 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin yüceltildiğini ve Tolkien'in yerden yere vurulduğunu dile getirdi.

Bunun yanı sıra sosyal medyada pek çok kullanıcı, 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin yüceltildiğini ve Tolkien'in yerden yere vurulduğunu dile getirdi.

Zira son zamanlarda yayınlanan içeriklerde "LOTR'un kötü yaşlandığı 10 şey, kitaplar çeşitlilikten yoksun, LOTR'daki ırklardan bazıları doğuştan kötü, Tolkien'in eserinde ırkçı bir terminoloji var ve Tolkien'in dünyasında çok az kadın var" başlıkları ön plana çıkmaya başladı.

Zira son zamanlarda yayınlanan içeriklerde "LOTR'un kötü yaşlandığı 10 şey, kitaplar çeşitlilikten yoksun, LOTR'daki ırklardan bazıları doğuştan kötü, Tolkien'in eserinde ırkçı bir terminoloji var ve Tolkien'in dünyasında çok az kadın var" başlıkları ön plana çıkmaya başladı.
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Dizinin izleyenleri ise bu konudaki düşüncelerini sert sözlerle dile getirdi. Bazıları da diziyi severek izlediğini söyledi.

Dizinin izleyenleri ise bu konudaki düşüncelerini sert sözlerle dile getirdi. Bazıları da diziyi severek izlediğini söyledi.

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2. "Dizi sağ olsun mezarında Tolkien"

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Siz dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Siz dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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