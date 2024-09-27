'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'ndeki Öpüşme Sahnesi LOTR Evrenini Ayağa Kaldırdı

'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisi ikinci sezonuyla ekranlarda ancak tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor. Dizinin sıkı takipçileri LOTR evrenine ve Tolkien'e haksızlık yapıldığını dile getiriyor. Sosyal medyada dizi hakkında ise birbirinden eleştirel yorumlar yapılıyor.