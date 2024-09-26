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Maximus Kalk, Oğlun Geldi! 'Gladyatör 2' Filminin Fragmanı 24 Yıllık Teoriyi Sonunda Doğruladı

Maximus Kalk, Oğlun Geldi! 'Gladyatör 2' Filminin Fragmanı 24 Yıllık Teoriyi Sonunda Doğruladı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 10:40

2000 yılında vizyona giren Gladyatör filminin ardından pek çok teori ortaya atılmıştı. Onlardan biri de Lucius'un babasının Maximus olduğuydu. Ve nihayet bu teori 24 yıl sonra doğrulandı. Detaylar içerikte!

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Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Gladyatör 2 filmi için geri sayım başladı. 15 Kasım'da vizyona girecek filmden paylaşılan her fotoğraf ve fragman sosyal medyada çok konuşuluyor, merakla bekleyenlerde heyecan uyandırıyor.

Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Gladyatör 2 filmi için geri sayım başladı. 15 Kasım'da vizyona girecek filmden paylaşılan her fotoğraf ve fragman sosyal medyada çok konuşuluyor, merakla bekleyenlerde heyecan uyandırıyor.

Filmden gelen son bir fragman da yine hepimize aynı heyecanı yaşattı. Ama bu sefer çok farklı bir türden! Zira 24 yıllık bir teori bu fragmanla nihayet doğrulanmış oldu.

Filmden gelen son bir fragman da yine hepimize aynı heyecanı yaşattı. Ama bu sefer çok farklı bir türden! Zira 24 yıllık bir teori bu fragmanla nihayet doğrulanmış oldu.

Gladyatör 2'nin fragmanındaki bir sahnede Lucilla rolüne geri dönen Connie Nielsen, oğlu Lucius'a babasının Maximus olduğunu itiraf etti. 2000 yapımı Gladyatör filmini izleyenler hatırlayacaktır; Maximus ile Lucilla arasında bir çekim vardı. Bu yüzden oğlu Lucius'un Maximus'tan olduğu yıllardır tartışılıyordu.

Gladyatör 2'nin fragmanındaki bir sahnede Lucilla rolüne geri dönen Connie Nielsen, oğlu Lucius'a babasının Maximus olduğunu itiraf etti. 2000 yapımı Gladyatör filmini izleyenler hatırlayacaktır; Maximus ile Lucilla arasında bir çekim vardı. Bu yüzden oğlu Lucius'un Maximus'tan olduğu yıllardır tartışılıyordu.

Fragmanı izlemek isteyenleri hemen şöyle alalım:

Gladyatör 2, Roma'nın eski imparatoru Marcus Aurelius'un torunu olan Lucius'un Roma zorba imparatorlar tarafından fethedildikten sonra Kolezyum'a girmeye zorlanmasını ve tabii mücadelesini konu alıyor. Tıpkı Maximus gibi!

Gladyatör 2, Roma'nın eski imparatoru Marcus Aurelius'un torunu olan Lucius'un Roma zorba imparatorlar tarafından fethedildikten sonra Kolezyum'a girmeye zorlanmasını ve tabii mücadelesini konu alıyor. Tıpkı Maximus gibi!
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Lucius'u Paul Mescal, General Marcus Acacius'u Pedro Pascal, Macrinus'u Denzel Washington ve İmparator Geta'yı ise Joseph Quinn canlandırıyor.

Lucius'u Paul Mescal, General Marcus Acacius'u Pedro Pascal, Macrinus'u Denzel Washington ve İmparator Geta'yı ise Joseph Quinn canlandırıyor.

Siz Gladyatör 2 ve bu teori hakkında ne düşünüyorsunuz? Harika bir yapım bizi bekliyor sanki. Yorumlara buyrun...

Siz Gladyatör 2 ve bu teori hakkında ne düşünüyorsunuz? Harika bir yapım bizi bekliyor sanki. Yorumlara buyrun...

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Mesut Mutlu Bahtiyar

Lucilla'yı kim düdükledi yıllardır aklımızı kurcaladı durdu, rahatladık çok şükür.

Adam Adama

tadinda birakilmasi gereken bir eserdi, bok etmisler

ahmetpamukupaagl

marcus aurelius un tetrarşiyi bildiğin istismar ettiğini düşünüyorum. commodus gibi bir malı varisi seçerek yönetimde gösterdiği tüm başarıya rağmen koca rom... Devamını Gör