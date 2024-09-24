Eski Başkan Tehdit Etmişti: Sebastian Stan, Donald Trump Rolüne Girmek İçin Ne Yaptığını Anlattı
Eski Başkan Tehdit Etmişti: Sebastian Stan, Donald Trump Rolüne Girmek İçin Ne Yaptığını Anlattı
Donald Trump'ın 1980'li yıllardaki yükselişini anlatan 'The Apprentice' filminin vizyona girmesine çok az bir zaman kaldı. Trump'ı canlandıran Sebastian Stan, bu role bürünürken yaşadıklarını anlattı.
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Ali Abbasi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu 'The Apprentice' filmi için geri sayım başladı. 11 Ekim tarihinde vizyona girecek film, bu yılın en beklenen yapımlarından biri.
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Film, 1980'li yıllarda Donald Trump'ın iş kariyerinin ilk yıllarında geçiyor ve onun New York savcısı Roy Cohn arasındaki ilişkiye odaklanıyor.
Filmde Trump'ı Sebastian Stan canlandırırken Roy Cohn rolüne Succession'ın ödüllü yıldızı Jeremy Strong hayat veriyor. Ivana Trump rolünü ise Maria Bakalova canlandırıyor.
Independent'ın aktardığına göre geçtiğimiz günlerde Sebastian Stan konuk olduğu Today Show programında Donald Trump rolüne nasıl girdiğini açıkladı.
Stan yaptığı açıklamada "hiç uyumadım" dedi ve
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Donald Trump'ın kampanya ekibi yönetmen Abbasi'yi dava etmekle tehdit etmişti. Yönetmen de buna karşılık olarak bu filmden Trump'ın hoşlanacağını söylemişti. Bakalım Trump gerçekten hoşlanacak mı yoksa üstlerine mi yürüyecek? Bunu hep birlikte göreceğiz.
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