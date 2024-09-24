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Eski Başkan Tehdit Etmişti: Sebastian Stan, Donald Trump Rolüne Girmek İçin Ne Yaptığını Anlattı

Eski Başkan Tehdit Etmişti: Sebastian Stan, Donald Trump Rolüne Girmek İçin Ne Yaptığını Anlattı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 13:26

Donald Trump'ın 1980'li yıllardaki yükselişini anlatan 'The Apprentice' filminin vizyona girmesine çok az bir zaman kaldı. Trump'ı canlandıran Sebastian Stan, bu role bürünürken yaşadıklarını anlattı.

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Ali Abbasi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu 'The Apprentice' filmi için geri sayım başladı. 11 Ekim tarihinde vizyona girecek film, bu yılın en beklenen yapımlarından biri.

Ali Abbasi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu 'The Apprentice' filmi için geri sayım başladı. 11 Ekim tarihinde vizyona girecek film, bu yılın en beklenen yapımlarından biri.

Film, 1980'li yıllarda Donald Trump'ın iş kariyerinin ilk yıllarında geçiyor ve onun New York savcısı Roy Cohn arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

Film, 1980'li yıllarda Donald Trump'ın iş kariyerinin ilk yıllarında geçiyor ve onun New York savcısı Roy Cohn arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

Filmde Trump'ı Sebastian Stan canlandırırken Roy Cohn rolüne Succession'ın ödüllü yıldızı Jeremy Strong hayat veriyor. Ivana Trump rolünü ise Maria Bakalova canlandırıyor.

Filmde Trump'ı Sebastian Stan canlandırırken Roy Cohn rolüne Succession'ın ödüllü yıldızı Jeremy Strong hayat veriyor. Ivana Trump rolünü ise Maria Bakalova canlandırıyor.

Independent'ın aktardığına göre geçtiğimiz günlerde Sebastian Stan konuk olduğu Today Show programında Donald Trump rolüne nasıl girdiğini açıkladı.

Independent'ın aktardığına göre geçtiğimiz günlerde Sebastian Stan konuk olduğu Today Show programında Donald Trump rolüne nasıl girdiğini açıkladı.

Stan yaptığı açıklamada "hiç uyumadım" dedi ve

Stan yaptığı açıklamada "hiç uyumadım" dedi ve

'Bu role hazırlanırken beni uyku tutmadı. Çünkü incelemem gereken çok fazla belge, görüntü ve araştırma vardı. Trump'ın bugünlere gelişini belgeleyen çok dosya var. Trump rolüne bürünmek tıpkı bir enstrüman çalmak gibi. Hani piyanonun başına oturursunuz da pratik yaparak en iyi hale gelirsiniz ya. Sonra bunu uykunuzda bile yapabilirsiniz. İşte aynı böyle bir şeydi' dedi.

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Donald Trump'ın kampanya ekibi yönetmen Abbasi'yi dava etmekle tehdit etmişti. Yönetmen de buna karşılık olarak bu filmden Trump'ın hoşlanacağını söylemişti. Bakalım Trump gerçekten hoşlanacak mı yoksa üstlerine mi yürüyecek? Bunu hep birlikte göreceğiz.

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