Eski Başkan Tehdit Etmişti: Sebastian Stan, Donald Trump Rolüne Girmek İçin Ne Yaptığını Anlattı

'Bu role hazırlanırken beni uyku tutmadı. Çünkü incelemem gereken çok fazla belge, görüntü ve araştırma vardı. Trump'ın bugünlere gelişini belgeleyen çok dosya var. Trump rolüne bürünmek tıpkı bir enstrüman çalmak gibi. Hani piyanonun başına oturursunuz da pratik yaparak en iyi hale gelirsiniz ya. Sonra bunu uykunuzda bile yapabilirsiniz. İşte aynı böyle bir şeydi' dedi.