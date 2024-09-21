Rol İcabı Saçlarını Kazıtan Florence Pugh, Geçirdiği Travmayı Anlattı!
Rol İcabı Saçlarını Kazıtan Florence Pugh, Geçirdiği Travmayı Anlattı!
2025'in merakla beklenen 'We Live in Time' filminde başrolü oynayan Florence Pugh, saçlarını kazıttığı için geçirdiği travmayı Vogue'ye anlattı. Detaylar içerikte!
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Başrollerinde Florence Pugh ve Andrew Garfield'ın oynadığı 'We Live in Time' ilk prömiyerini 7 Eylül'de Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi. 2025 yılının ilk ayında vizyona girecek film daha şimdiden Oscar tahmin listelerinde yer alıyor.
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Film, Pugh'un canlandırdığı Michelin yıldızlı şef Almut ile Garfield'ın oynadığı Tobias'ın 10 yıla yayılan ilişkisini konu alıyor.
Geçtiğimiz günlerde filmin yıldızı Florence Pugh, Vogue'a konuştu ve filmdeki rolü yüzünden yaşadığı travmayı itiraf etti.
28 yaşındaki Florence Pugh yaptığı açıklamada filmde saçlarını kazıttığı için düştüğü zorluğu anlattı ve şu sözleri dile getirdi:
'We Live in Time' filminde Pugh'un saçlarını Andrew Garfield kesti. Garfield rol arkadaşının saçını keserken ona zarar veririm düşüncesiyle çok endişelenmiş. Ancak onun deyimiyle ortaya çok samimi bir sahne çıkmış. Peki siz bu filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...
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