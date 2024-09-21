Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Rol İcabı Saçlarını Kazıtan Florence Pugh, Geçirdiği Travmayı Anlattı!

Rol İcabı Saçlarını Kazıtan Florence Pugh, Geçirdiği Travmayı Anlattı!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 18:51

2025'in merakla beklenen 'We Live in Time' filminde başrolü oynayan Florence Pugh, saçlarını kazıttığı için geçirdiği travmayı Vogue'ye anlattı. Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başrollerinde Florence Pugh ve Andrew Garfield'ın oynadığı 'We Live in Time' ilk prömiyerini 7 Eylül'de Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi. 2025 yılının ilk ayında vizyona girecek film daha şimdiden Oscar tahmin listelerinde yer alıyor.

Başrollerinde Florence Pugh ve Andrew Garfield'ın oynadığı 'We Live in Time' ilk prömiyerini 7 Eylül'de Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi. 2025 yılının ilk ayında vizyona girecek film daha şimdiden Oscar tahmin listelerinde yer alıyor.

Film, Pugh'un canlandırdığı Michelin yıldızlı şef Almut ile Garfield'ın oynadığı Tobias'ın 10 yıla yayılan ilişkisini konu alıyor.

Film, Pugh'un canlandırdığı Michelin yıldızlı şef Almut ile Garfield'ın oynadığı Tobias'ın 10 yıla yayılan ilişkisini konu alıyor.

Geçtiğimiz günlerde filmin yıldızı Florence Pugh, Vogue'a konuştu ve filmdeki rolü yüzünden yaşadığı travmayı itiraf etti.

Geçtiğimiz günlerde filmin yıldızı Florence Pugh, Vogue'a konuştu ve filmdeki rolü yüzünden yaşadığı travmayı itiraf etti.

28 yaşındaki Florence Pugh yaptığı açıklamada filmde saçlarını kazıttığı için düştüğü zorluğu anlattı ve şu sözleri dile getirdi:

28 yaşındaki Florence Pugh yaptığı açıklamada filmde saçlarını kazıttığı için düştüğü zorluğu anlattı ve şu sözleri dile getirdi:

'Pek çok dinde vücudun en önemli kısmı saçlardır. Çünkü orada hatıralarımızı, hayallerimizi ve tarihi saklarız. Filmdeki rolüm için saçlarımı kazıttım ve gerçekten çok tuhaf bir deneyimdi. Kafam o kadar hassas bir durumdayken insanlar kafama dokunmaya çalıştı. Vücudum da bu yüzden bir travma yaşadı. Sanki hep soğuktu' dedi.

'We Live in Time' filminde Pugh'un saçlarını Andrew Garfield kesti. Garfield rol arkadaşının saçını keserken ona zarar veririm düşüncesiyle çok endişelenmiş. Ancak onun deyimiyle ortaya çok samimi bir sahne çıkmış. Peki siz bu filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...

'We Live in Time' filminde Pugh'un saçlarını Andrew Garfield kesti. Garfield rol arkadaşının saçını keserken ona zarar veririm düşüncesiyle çok endişelenmiş. Ancak onun deyimiyle ortaya çok samimi bir sahne çıkmış. Peki siz bu filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın