Rol İcabı Saçlarını Kazıtan Florence Pugh, Geçirdiği Travmayı Anlattı!

'Pek çok dinde vücudun en önemli kısmı saçlardır. Çünkü orada hatıralarımızı, hayallerimizi ve tarihi saklarız. Filmdeki rolüm için saçlarımı kazıttım ve gerçekten çok tuhaf bir deneyimdi. Kafam o kadar hassas bir durumdayken insanlar kafama dokunmaya çalıştı. Vücudum da bu yüzden bir travma yaşadı. Sanki hep soğuktu' dedi.