Friends Yıldızı David Schwimmer Yaşadığı Büyük Pişmanlığı Yıllar Sonra İtiraf Etti
Friends Yıldızı David Schwimmer Yaşadığı Büyük Pişmanlığı Yıllar Sonra İtiraf Etti
Friends dizisinin yıldızı David Schwimmer, yıllar yıllar önce aldığı bir teklifi reddettiği için çok pişman olduğunu itiraf etti. Gelin tüm dünyanın Ross olarak tanıdığı oyuncunun itirafına hep birlikte bakalım.
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Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow ve Matthew Perry'yle birlikte 1990'lı yıllarda Friends dizisinde rol alan David Schwimmer görünen o ki kariyer yönetiminde büyük bir pişmanlık yaşıyor.
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Friends dizisindeki Ross Geller rolüyle dünya çapında büyük bir üne kavuşan 57 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde 'Origins with Crush Jumbo' isimli bir podcast yayınında hayatının fırsatı olabilecek, onu daha ünlü yapacak bir film teklifini anlattı.
Hollywood Reporter'ın aktardığı habere göre David Schwimmer yaptığı açıklamada,
Schwimmer konuşmasının devamında kendisine teklif edilen rolün Will Smith'e verildiğini dile getirdi. Tabii filmi izleyenler bilir, 1997 yapımı film Smith'i dünyanın en parlak yıldızlarından biri yapmış, üstelik devam filmleri de çekilmişti.
David Schwimmer verdiği röportajda neredeyse 30 yıl önce verdiği bu zor karardan pişman. Zira o filmi seçseydi şu an kariyeri bambaşka bir noktaya gelebilirdi. Siz Schwimmer'ın oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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iyi ki ret vermiş.. will smith oynaması film için daha iyi oldu.
yani ne bileyim. Belki de kabul etseydi devam filmleri çekilmeyebilirdi bi de böyle düşün