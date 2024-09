Friends Yıldızı David Schwimmer Yaşadığı Büyük Pişmanlığı Yıllar Sonra İtiraf Etti

'İlk defa bir başrolü oynadığı filmim 'The Pallbearer'in (Cenaze ve Aşk) çekimleri yeni bitmişti. Film fiyaskoydu ama beklentimiz yüksekti. Daha sonra Miramax bir filmimi yönetmek için bana şans verdi. Tiyatro kumpanyasından arkadaşlarla 'Since You’ve Been Gone'ı çekecektik. Ama o sırada menajerim bana Steven Spielberg'ün bilimkurgu filmi Siyah Giyen Adamlar'dan (Men in Black) bir rol teklif edildiğini söyledi. Ben de arkadaşlarımı yarı yolda bırakmamak için reddettim. Arkadaşlığımız bozulabilirdi.' dedi.