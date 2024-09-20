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Friends Yıldızı David Schwimmer Yaşadığı Büyük Pişmanlığı Yıllar Sonra İtiraf Etti

Friends Yıldızı David Schwimmer Yaşadığı Büyük Pişmanlığı Yıllar Sonra İtiraf Etti

Friends dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 14:40

Friends dizisinin yıldızı David Schwimmer, yıllar yıllar önce aldığı bir teklifi reddettiği için çok pişman olduğunu itiraf etti. Gelin tüm dünyanın Ross olarak tanıdığı oyuncunun itirafına hep birlikte bakalım.

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Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow ve Matthew Perry'yle birlikte 1990'lı yıllarda Friends dizisinde rol alan David Schwimmer görünen o ki kariyer yönetiminde büyük bir pişmanlık yaşıyor.

Friends dizisindeki Ross Geller rolüyle dünya çapında büyük bir üne kavuşan 57 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde 'Origins with Crush Jumbo' isimli bir podcast yayınında hayatının fırsatı olabilecek, onu daha ünlü yapacak bir film teklifini anlattı.

Friends dizisindeki Ross Geller rolüyle dünya çapında büyük bir üne kavuşan 57 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde 'Origins with Crush Jumbo' isimli bir podcast yayınında hayatının fırsatı olabilecek, onu daha ünlü yapacak bir film teklifini anlattı.

Hollywood Reporter'ın aktardığı habere göre David Schwimmer yaptığı açıklamada,

Hollywood Reporter'ın aktardığı habere göre David Schwimmer yaptığı açıklamada,

'İlk defa bir başrolü oynadığı filmim 'The Pallbearer'in (Cenaze ve Aşk) çekimleri yeni bitmişti. Film fiyaskoydu ama beklentimiz yüksekti. Daha sonra Miramax bir filmimi yönetmek için bana şans verdi. Tiyatro kumpanyasından arkadaşlarla 'Since You’ve Been Gone'ı çekecektik. Ama o sırada menajerim bana Steven Spielberg'ün bilimkurgu filmi Siyah Giyen Adamlar'dan (Men in Black) bir rol teklif edildiğini söyledi. Ben de arkadaşlarımı yarı yolda bırakmamak için reddettim. Arkadaşlığımız bozulabilirdi.' dedi.

Schwimmer konuşmasının devamında kendisine teklif edilen rolün Will Smith'e verildiğini dile getirdi. Tabii filmi izleyenler bilir, 1997 yapımı film Smith'i dünyanın en parlak yıldızlarından biri yapmış, üstelik devam filmleri de çekilmişti.

Schwimmer konuşmasının devamında kendisine teklif edilen rolün Will Smith'e verildiğini dile getirdi. Tabii filmi izleyenler bilir, 1997 yapımı film Smith'i dünyanın en parlak yıldızlarından biri yapmış, üstelik devam filmleri de çekilmişti.

David Schwimmer verdiği röportajda neredeyse 30 yıl önce verdiği bu zor karardan pişman. Zira o filmi seçseydi şu an kariyeri bambaşka bir noktaya gelebilirdi. Siz Schwimmer'ın oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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TİRYAKİ

iyi ki ret vermiş.. will smith oynaması film için daha iyi oldu.

Friend Sister

yani ne bileyim. Belki de kabul etseydi devam filmleri çekilmeyebilirdi bi de böyle düşün