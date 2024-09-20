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Maskenin Cazibesi! Edward Norton'ın Cennetin Krallığı'ndaki Performansı Çok Konuşuldu

Maskenin Cazibesi! Edward Norton'ın Cennetin Krallığı'ndaki Performansı Çok Konuşuldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 12:29

'Cennetin Krallığı' filminde Baldwin'i canlandıran Edward Norton'ın performansı sosyal medyada çok konuşuldu. Gelin önce konuyu başlatan edite, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Orlando Bloom, Eva Green ve Liam Neeson'ın oynadığı 'Cennetin Krallığı' filmi 2005 yılında vizyona girdi ve dünya çapında büyük bir başarı kazandı.

Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Orlando Bloom, Eva Green ve Liam Neeson'ın oynadığı 'Cennetin Krallığı' filmi 2005 yılında vizyona girdi ve dünya çapında büyük bir başarı kazandı.

Balian'ın 12. yüzyılın Haçlı Seferleri sırasında Kudüs'e gitmesini ve orada kendisini şehrin ve halkının savunucusu olarak bulmasını konu alan film sinema tarihinde bir kült haline geldi.

Balian'ın 12. yüzyılın Haçlı Seferleri sırasında Kudüs'e gitmesini ve orada kendisini şehrin ve halkının savunucusu olarak bulmasını konu alan film sinema tarihinde bir kült haline geldi.

Filmdeki her bir oyuncunun performansı gerçekten harika ama onlardan biri var ki herkesin beğenisini topladı. Evet Baldwin'i canlandıran Edward Norton'dan bahsediyoruz.

Filmdeki her bir oyuncunun performansı gerçekten harika ama onlardan biri var ki herkesin beğenisini topladı. Evet Baldwin'i canlandıran Edward Norton'dan bahsediyoruz.

Kendisi şu sıralar sosyal medyada da epey bir fenomen. X/Twitter'da @yvonemunster adlı bir kullanıcı, "İki buçuk saatlik filmin sadece on beş dakikası gözüküp bu kadar ikonik olmayı nasıl başardın be anlat" diyerek o unutulmaz performansın editini paylaştı.

X kullanıcıları Edward Norton'ın filmdeki performansına pek çok yorum yaptı. Gelin hep birlikte onlara bakalım.

X kullanıcıları Edward Norton'ın filmdeki performansına pek çok yorum yaptı. Gelin hep birlikte onlara bakalım.
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