Maskenin Cazibesi! Edward Norton'ın Cennetin Krallığı'ndaki Performansı Çok Konuşuldu
Maskenin Cazibesi! Edward Norton'ın Cennetin Krallığı'ndaki Performansı Çok Konuşuldu
'Cennetin Krallığı' filminde Baldwin'i canlandıran Edward Norton'ın performansı sosyal medyada çok konuşuldu. Gelin önce konuyu başlatan edite, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Orlando Bloom, Eva Green ve Liam Neeson'ın oynadığı 'Cennetin Krallığı' filmi 2005 yılında vizyona girdi ve dünya çapında büyük bir başarı kazandı.
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Balian'ın 12. yüzyılın Haçlı Seferleri sırasında Kudüs'e gitmesini ve orada kendisini şehrin ve halkının savunucusu olarak bulmasını konu alan film sinema tarihinde bir kült haline geldi.
Filmdeki her bir oyuncunun performansı gerçekten harika ama onlardan biri var ki herkesin beğenisini topladı. Evet Baldwin'i canlandıran Edward Norton'dan bahsediyoruz.
X kullanıcıları Edward Norton'ın filmdeki performansına pek çok yorum yaptı. Gelin hep birlikte onlara bakalım.
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