Oynamamış, Yaşamışlar! Harika Performanslarıyla Sinema Tarihine Damga Vuran Kadın Oyuncular
Oynamamış, Yaşamışlar! Harika Performanslarıyla Sinema Tarihine Damga Vuran Kadın Oyuncular
X/Twitter'da @RealEmirHan adlı kullanıcı takipçilerine 'En iyi kadın oyunculuk performansı?' hangisi sorusunu sordu ve birbirinden harika yanıtlar aldı. Biz de bu içerikte onları listeledik. Gelin listeye hep birlikte bakalım.
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Sinema dünyasında harika performanslarıyla öne çıkan pek çok kadın oyuncu var. Bazıları zarif ve çekici tarzıyla izleyenlerin dikkatini çekerken bazıları da güçlü ve bağımsız karakterleriyle adeta oynadıkları filmlere damga vurur.
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1. Jodie Foster - The Silence of the Lambs (1991)
2. Toni Collette - Hereditary (2018)
3. Kathy Bates - Misery (1990)
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4. Hilary Swank - Million Dollar Baby (2004)
5. Keira Knightley - Pride and Prejudice (2005)
6. Cate Blanchett - Blue Jasmine (2013)
7. Glenn Close - Fatal Attraction (1987)
8. Natalie Portman - Black Swan (2010)
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9. Scarlett Johansson - Match Point (2005)
10. Elliot Page - Hard Candy (2005)
11. Julia Roberts - Pretty Woman (1990)
12. Ellen Burstyn - Requiem for a Dream (2000)
13. Meryl Streep - Out of Africa (1985)
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14. Vivien Leigh - Gone with the Wind (1939)
15. Naomi Watts - 21 Grams (2003)
16. Sandra Hüller - Anatomy of a Fall (2023)
17. Rosamund Pike - Gone Girl (2014)
18. Jennifer Lawrence - Winter’s Bone (2010)
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19. Emily Blunt - Sicario (2015)
Peki sizin harika bulduğunuz kadın oyuncu kim? Yorumlara buyrun...
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