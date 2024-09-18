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LOTR'daki Yüzüğe Sahip Olsaydılar Ne Yapacaklarını Komik Bir Şekilde Anlatan X Kullanıcıları

LOTR'daki Yüzüğe Sahip Olsaydılar Ne Yapacaklarını Komik Bir Şekilde Anlatan X Kullanıcıları

Twitter Goygoy film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 13:21

X/Twitter'da @isengard_sanayi adlı hesap, 'Orta Dünya'da yaşıyor olsaydınız ve güç yüzüğü Bilbo yerine sizin elinize geçseydi ne yapardınız?' diye sormuş ve birbirinden eğlenceli yanıtlar almış. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

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J.R.R. Tolkien'in yarattığı kurgusal bir dünya olan Orta Dünya'da yaşadığınızı hiç hayal ettiniz mi? Burada birbirinden farklı ırklar, krallıklar ve kültürler bir aradadır. Shire’da ılıman bir iklim hakimken, Mordor karanlık ve çorak bir araziye sahiptir.

J.R.R. Tolkien'in yarattığı kurgusal bir dünya olan Orta Dünya'da yaşadığınızı hiç hayal ettiniz mi? Burada birbirinden farklı ırklar, krallıklar ve kültürler bir aradadır. Shire’da ılıman bir iklim hakimken, Mordor karanlık ve çorak bir araziye sahiptir.

Orta Dünya'da büyü önemli bir yer tutar ama herkes büyü yapamaz. Büyü Gandalf, Saruman ve Sauron gibi güçlü büyücülerin tekelindedir. Bunun yanı sıra Tek Yüzük ise büyük bir güç kaynağıdır. İyilik ve kötülük arasındaki mücadelede önemli bir araçtır.

Peki yüzük sizde olsaydı ne yapardınız? Bu soruyu daha önce kendinize hiç sormamış olabilirsiniz ama soranlar ve yanıt verenler olmuş.

Peki yüzük sizde olsaydı ne yapardınız? Bu soruyu daha önce kendinize hiç sormamış olabilirsiniz ama soranlar ve yanıt verenler olmuş.

X/Twitter'da @isengard_sanayi adlı hesap, "Orta Dünya'da yaşıyor olsaydınız ve güç yüzüğü Bilbo yerine sizin elinize geçseydi ne yapardınız?" diye sormuş ve birbirinden eğlenceli yanıtlar almış. Gelin o yanıtlara hep birlikte bakalım.

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Peki Tek Yüzük sizde olsaydı ne yapardınız? Yorumlara buyrun...

Peki Tek Yüzük sizde olsaydı ne yapardınız? Yorumlara buyrun...
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