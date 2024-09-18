LOTR'daki Yüzüğe Sahip Olsaydılar Ne Yapacaklarını Komik Bir Şekilde Anlatan X Kullanıcıları

X/Twitter'da @isengard_sanayi adlı hesap, 'Orta Dünya'da yaşıyor olsaydınız ve güç yüzüğü Bilbo yerine sizin elinize geçseydi ne yapardınız?' diye sormuş ve birbirinden eğlenceli yanıtlar almış. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.