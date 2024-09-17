Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı'nın Oynadığı 'İlk ve Son'un Fragmanı Ortalığı Ateşe Verdi
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı'nın Oynadığı 'İlk ve Son'un Fragmanı Ortalığı Ateşe Verdi
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Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin oynadığı BluTV'nin 'İlk ve Son' dizisi, 2021 yılında gösterime girmiş ve çok beğenilmişti.
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Çok sevilen dizinin ikinci sezonunda ise başroller Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe olmuştu. Nilüfer ve Cihan'ın hikayesini izleyeceğimiz yeni sezonun yayın tarihinin 24 Ekim olduğu duyurulmuştu.
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