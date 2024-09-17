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Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı'nın Oynadığı 'İlk ve Son'un Fragmanı Ortalığı Ateşe Verdi

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı'nın Oynadığı 'İlk ve Son'un Fragmanı Ortalığı Ateşe Verdi

dizi BluTV
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 15:58

BluTV'nin sevilen dizisi 'İlk ve Son'un ikinci sezonundan ilk fragman geldi. Subaşı ve Astepe'nin öpüşme sahneleri çok beğenildi. Gelin önce fragmana, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin oynadığı BluTV'nin 'İlk ve Son' dizisi, 2021 yılında gösterime girmiş ve çok beğenilmişti.

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin oynadığı BluTV'nin 'İlk ve Son' dizisi, 2021 yılında gösterime girmiş ve çok beğenilmişti.

Çok sevilen dizinin ikinci sezonunda ise başroller Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe olmuştu. Nilüfer ve Cihan'ın hikayesini izleyeceğimiz yeni sezonun yayın tarihinin 24 Ekim olduğu duyurulmuştu.

Çok sevilen dizinin ikinci sezonunda ise başroller Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe olmuştu. Nilüfer ve Cihan'ın hikayesini izleyeceğimiz yeni sezonun yayın tarihinin 24 Ekim olduğu duyurulmuştu.

Ve nihayet heyecanla beklenen yeni sezondan ilk fragman geldi. Fragmanda Subaşı ve Astepe'nin öpüşme sahneleri dikkat çekti. İzleyenler sosyal medyada yorumlarını ardı ardına sıraladı. Gelin önce fragmana, sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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