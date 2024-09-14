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AsLaz Geri Döndü! Merakla Beklenen Yabani Dizisinin Yeni Sezonuna İlk Tepkiler Gecikmedi

AsLaz Geri Döndü! Merakla Beklenen Yabani Dizisinin Yeni Sezonuna İlk Tepkiler Gecikmedi

yerli dizi Yabani Dizisi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 23:20

Türk televizyonlarının sevilen dizisi Yabani'nin ikinci sezonundan ilk bölüm geldi. Dizinin hayranları yeni bölümü yorumlamak için sosyal medyaya akın etti.

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NOW kanalının sevilen dizisi Yabani ikinci sezonuyla bu akşam seyircileriyle buluştu.

NOW kanalının sevilen dizisi Yabani ikinci sezonuyla bu akşam seyircileriyle buluştu.

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Rojbin Erden'in oyuncu kadrosunda olduğu dizinin hayranları 38. bölümün yayına girmesiyle sosyal medyaya akın etti.

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Rojbin Erden'in oyuncu kadrosunda olduğu dizinin hayranları 38. bölümün yayına girmesiyle sosyal medyaya akın etti.

Rojbin Erden'in canlandırdığı Asi karakterine ve ailesiyle ilişkisine odaklanacağı tahmin edilen Yabani'nin yeni sezon bölümleri çok konuşuldu. Gelin hemen yapılan yorumlara hep birlikte bakalım:

Rojbin Erden'in canlandırdığı Asi karakterine ve ailesiyle ilişkisine odaklanacağı tahmin edilen Yabani'nin yeni sezon bölümleri çok konuşuldu. Gelin hemen yapılan yorumlara hep birlikte bakalım:

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