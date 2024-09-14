Hudutsuz Sevda'nın Ayrılık Kokan Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı
Hudutsuz Sevda'nın Ayrılık Kokan Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı
NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'nın 2. sezonu izleyicileri meraklandırırken sonunda hem tanıtım fragmanı hem de yayın tarihi geldi.
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NOW'ın iddialı dizisi Hudutsuz Sevda, entrika ve dramın enfes bir şekilde harmanlandığı bir dizi.
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Sezon finalinde yüreğimizi ağzımıza getiren Hudutsuz Sevda'da Zeynep ve Halil İbrahim arasındaki ipler gerilirken merakla beklenen fragman yeni sezon hakkında ipuçları verdi.
Zeynep ve Halil İbrahim'in boşandığı dizide Zeynep'i pişman ve perişan görürken Halil İbrahim'in hayatına çoktan başka birisi girmiş.
Yeni sezonda iki aşığın tekrardan barışıp barışmayacağı şu an en büyük soru işareti olurken Hudutsuz Sevda'nın yayın tarihinin de yer aldığı yeni sezon fragmanını sizlerle paylaşalım!
26 Eylül Perşembe günü 2. sezon ilk bölümüyle geri dönmeye hazırlanan Hudutsuz Sevda'ya gelen tepkileri de hemen aşağıda bulabilirsiniz!
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