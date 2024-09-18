Robert Pattinson'ın Bilim Kurgu Filmi 'Mickey 17'den Gelen Fragman İzleyenleri Hayran Bıraktı
Robert Pattinson'ın Bilim Kurgu Filmi 'Mickey 17'den Gelen Fragman İzleyenleri Hayran Bıraktı
Oyuncu kadrosunda Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette ve Mark Ruffalo'nun yer aldığı 'Mickey 17' adlı filmden ilk fragman geldi. Gelin önce fragmana sonra da tepkilere hep birlikte bakalım.
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2025 yılının en heyecanla beklenen filmlerinden biri 2019 yapımı 'Parasite' filmiyle Oscar ödülü kazanan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'dan geliyor.
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'Mickey 17' adlı filmin oyuncu kadrosunda Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette ve Mark Ruffalo yer alıyor.
Film, Niflheim buz dünyasını kolonileştirmek için gönderilen bir insan keşif gezisinde tek kullanımlık bir çalışan olan Mickey Barnes'ın anılarının çoğu bozulmadan yeni bir bedende yenilenmesini konu alıyor.
1. "Robert Pattinson komik konuşmaya başlar başlamaz ben"
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2. "Bong Joon Ho. İsmi beni heyecanlandırmaya yetiyor. Ve evet bu ilginç görünüyor"
3. "Bana göre işte bu sinema!"
4. "Bu adamı çok seviyorum. Bunu 1. günde görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
5. Robert sinemaya küfrederken...
6. "Aman Tanrım sonunda!! Sinema geri döndü!! İzlemek için sabırsızlanıyorum!! ♥️🖤💙"
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7. "Aman Tanrım, Pattinson'ın karakteri için böyle aptalca bir ses tonu kullanacağını hiç düşünmemiştim. Şimdi daha da ikna oldum."
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9. "Keşke izlemeseydim çünkü tonu beklediğimden tamamen farklıydı ama aynı zamanda inanılmaz görünüyor! Kesinlikle 2025'in en çok beklenen filmi!!"
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