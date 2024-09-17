Alacakaranlık'taki Bella'ya Dair Yapılan Bir Tespit Goygoycuların Dalga Konusu Oldu

Dünya dönmeye devam ettikçe Alacakaranlık efsanesiyle ilgili teorilerin ardı arkası kesilmez. Özellikle film ülkemizde tekrar vizyona girdiyse... X/Twitter'da @moviegolds da eski bir teoriyi paylaşarak yeni bir goygoy başlattı. Gelin bu paylaşıma gelen tepkilere hep birlikte bakalım.