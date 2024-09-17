Alacakaranlık'taki Bella'ya Dair Yapılan Bir Tespit Goygoycuların Dalga Konusu Oldu
Alacakaranlık'taki Bella'ya Dair Yapılan Bir Tespit Goygoycuların Dalga Konusu Oldu
Dünya dönmeye devam ettikçe Alacakaranlık efsanesiyle ilgili teorilerin ardı arkası kesilmez. Özellikle film ülkemizde tekrar vizyona girdiyse... X/Twitter'da @moviegolds da eski bir teoriyi paylaşarak yeni bir goygoy başlattı. Gelin bu paylaşıma gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Stephenie Meyer'ın dört romanına dayanan Alacakaranlık Efsanesi 2010'lu yıllardan bu yana dünyayı kasıp kavuruyor. İlk filminin üzerinden tam 16 yıl sonra tekrar vizyona giren seri yine ve yine sinema salonlarını dolduruyor.
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Haliye Bella ve Edward'ın aşkları da yine sosyal medyada çok konuşuluyor. Ortaya birbirinden ilginç hayran teorileri atılıyor, Bella bunlardan bazılarında yerden yere vuruluyor.
İşte yine onlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @moviegolds, "Edward Bella'nın zihnini okuyamıyordu. Çünkü salak Bella'nın zihni bomboştu" diyerek eski bir teorinin fitilini tekrar ateşledi.
1.6 milyon görüntülenme alan paylaşıma Alacakaranlık hayranlarından gene tepkiler gecikmedi.
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