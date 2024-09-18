Alacakaranlık Serisini Bayılarak İzleyenlere Aynı Onun Tadında Film Önerileri

IMDb: 5.3

Genç bir kız, genç bir çocuğun ölümünden sorumlu tutulduğu için terapi gördükten sonra kendini bir ıslahevinde bulur. Okulda, bir melek olduğunu ve binlerce yıldır onu sevdiğini bilmeden, bir sınıf arkadaşına çekilir.

Yönetmen: Scott Hicks

Oyuncular: Joely Richardson, Addison Timlin, Leo Suter