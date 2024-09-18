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Alacakaranlık Serisini Bayılarak İzleyenlere Aynı Onun Tadında Film Önerileri

Alacakaranlık Serisini Bayılarak İzleyenlere Aynı Onun Tadında Film Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 18:56

Alacakaranlık Efsanesi aradan yıllar yıllar geçtikten sonra tekrar vizyona girdi. Serinin hayranları tekrar aynı heyecanı yaşamak için sinemalara koştu. Peki bu seriyi izlemekten aldığınız hazzı başka filmlerden de alabilir misiniz? Bizce evet! Bu içerikte Alacakaranlık serisini severek izleyenlere ona benzer bazı filmleri önerdik. İyi seyirler dileriz.

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1. Fallen (2016)

1. Fallen (2016)

IMDb: 5.3

Genç bir kız, genç bir çocuğun ölümünden sorumlu tutulduğu için terapi gördükten sonra kendini bir ıslahevinde bulur. Okulda, bir melek olduğunu ve binlerce yıldır onu sevdiğini bilmeden, bir sınıf arkadaşına çekilir.

Yönetmen: Scott Hicks

Oyuncular: Joely Richardson, Addison Timlin, Leo Suter

2. Beastly (2011)

2. Beastly (2011)

IMDb: 5.5

'Güzel ve Çirkin' hikayesinin modern versiyonu olan bu film, New Yorklu bir gencin gerçek aşkı bulmak için iğrenç bir canavara dönüştürülmesini konu alıyor.

Yönetmen: Daniel Barnz

Oyuncular: Alex Pettyfer, Vanessa Hudgens, Mary-Kate Olsen

3. Vampire Academy (2014)

3. Vampire Academy (2014)

IMDb: 5.4

Rose Hathaway, yarı insan yarı vampir olan bir Dhampir'dir ve dünyamızda gizlice yaşayan barışçıl, ölümlü vampirler olan Moroilerin koruyucusudur. Onun görevi, Moroileri kana susamış, ölümsüz vampirler olan Strigoilerden korumaktır.

Yönetmen: Mark Waters

Oyuncular: Zoey Deutch, Lucy Fry, Danila Kozlovskiy

4. Beautiful Creatures (2013)

4. Beautiful Creatures (2013)

IMDb: 6.1

Ethan Wate küçük güney kasabasından kaçmayı özler. Gizemli yeni bir kız olan Lena Duchannes ile tanışır. Birlikte, kendi aileleri, tarihleri ​​ve kasabaları hakkında karanlık sırları ortaya çıkarırlar.

Yönetmen: Richard LaGravenese

Oyuncular: Alice Englert, Viola Davis, Emma Thompson

5. The Mortal Instruments: City of Bones (2013)

5. The Mortal Instruments: City of Bones (2013)

IMDb: 5.8

Annesi ortadan kaybolduğunda, Clary Fray dünyamızı iblislerden koruyan bir savaşçı soyundan geldiğini öğrenir. Kendisi gibi olan diğerleriyle güçlerini birleştirir ve Gölge Dünyası adı verilen tehlikeli bir alternatif New York'a doğru yola çıkar.

Yönetmen: Harald Zwart

Oyuncular: Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert Sheehan

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6. After (2019)

6. After (2019)

IMDb: 5.3

Genç bir kadın karanlık bir sırrı olan bir adama aşık olur ve ikisi inişli çıkışlı bir ilişkiye başlar. Film Anna Todd'un romanından uyarlanmıştır.

Yönetmen: Jenny Gage

Oyuncular: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Khadijha Red Thunder

7. Midnight Sun (2018)

7. Midnight Sun (2018)

IMDb: 6.6

Film, güneş ışığına çıkmasını engelleyen bir rahatsızlıktan muzdarip olan 17 yaşında bir kızın hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Scott Speer

Oyuncular: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle

8. Safe Haven (2013)

8. Safe Haven (2013)

IMDb: 6.7

Gizemli bir geçmişe sahip genç bir kadın, dul bir adamla olan bağının onu rahatsız eden karanlık sırrıyla yüzleşmeye zorladığı Kuzey Carolina, Southport'a gelir.

Yönetmen: Lasse Hallström

Oyuncular: Julianne Hough, Josh Duhamel, Cobie Smulders

9. Red Riding Hood (2011)

9. Red Riding Hood (2011)

IMDb: 5.4

Bir kurt adamın musallat olduğu Orta Çağ köyünde geçen filmde, genç bir kız, ailesinin hoşnutsuzluğuna rağmen yetim bir oduncuya aşık olur.

Yönetmen: Catherine Hardwicke

Oyuncular: Amanda Seyfried, Lukas Haas, Gary Oldman

10. Three Steps Above Heaven (2010)

10. Three Steps Above Heaven (2010)

IMDb: 6.8

Film, ayrıcalıklı bir kadın ile pervasız bir adamın farklı sosyal sınıflarına rağmen aşık olmalarını konu alıyor.

Yönetmen: Fernando González Molina

Oyuncular: Mario Casas, María Valverde, Álvaro Cervantes

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