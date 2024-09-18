Alacakaranlık Serisini Bayılarak İzleyenlere Aynı Onun Tadında Film Önerileri
Alacakaranlık Serisini Bayılarak İzleyenlere Aynı Onun Tadında Film Önerileri
Alacakaranlık Efsanesi aradan yıllar yıllar geçtikten sonra tekrar vizyona girdi. Serinin hayranları tekrar aynı heyecanı yaşamak için sinemalara koştu. Peki bu seriyi izlemekten aldığınız hazzı başka filmlerden de alabilir misiniz? Bizce evet! Bu içerikte Alacakaranlık serisini severek izleyenlere ona benzer bazı filmleri önerdik. İyi seyirler dileriz.
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1. Fallen (2016)
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2. Beastly (2011)
3. Vampire Academy (2014)
4. Beautiful Creatures (2013)
5. The Mortal Instruments: City of Bones (2013)
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6. After (2019)
7. Midnight Sun (2018)
8. Safe Haven (2013)
9. Red Riding Hood (2011)
10. Three Steps Above Heaven (2010)
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