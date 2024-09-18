Tek Oturuşta Bitirmelik Mini Dizi Arayanlara Birbirinden Muhteşem Bilim Kurgu Dizileri

IMDb: 8.3

Teknoloji ve vücut modifikasyonuna takıntılı geleceğin şehrinde hayatta kalmaya çalışan bir sokak çocuğu, kaybedecek her şeyi varken bir Edgerunner, bir paralı asker kanun kaçağı, aynı zamanda bir Cyberpunk olarak da bilinerek hayatta kalmayı seçer.

Yaratıcı: Rafal Jaki

Oyuncular: Zach Aguilar, Kenichiro Ohashi, Emi Lo