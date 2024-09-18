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Tek Oturuşta Bitirmelik Mini Dizi Arayanlara Birbirinden Muhteşem Bilim Kurgu Dizileri

Tek Oturuşta Bitirmelik Mini Dizi Arayanlara Birbirinden Muhteşem Bilim Kurgu Dizileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 14:27

Merhabalar. Bilim kurgu hayranıysanız ve tek oturuşta bitirmelik mini dizi arıyorsanız bu liste tam da size göre! Bodies dizisinden tutun da Pluto'ya kadar izlemekten çok hoşlanacağınız dizileri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Cyberpunk: Edgerunners (2022)

1. Cyberpunk: Edgerunners (2022)

IMDb: 8.3

Teknoloji ve vücut modifikasyonuna takıntılı geleceğin şehrinde hayatta kalmaya çalışan bir sokak çocuğu, kaybedecek her şeyi varken bir Edgerunner, bir paralı asker kanun kaçağı, aynı zamanda bir Cyberpunk olarak da bilinerek hayatta kalmayı seçer.

Yaratıcı: Rafal Jaki

Oyuncular: Zach Aguilar, Kenichiro Ohashi, Emi Lo

2. 11.22.63 (2016)

2. 11.22.63 (2016)

IMDb: 8.1

Öğretmen Jake Epping, John F. Kennedy'nin ölümünü önlemek için zamanda geriye yolculuk yapma şansı yakalar. Ancak tarihin değişikliğe karşı olan düşmanlığı ve onun döneme ve bir kadına olan aşkı onu tehlikeye atar.

Yaratıcı: Bridget Carpenter

Oyuncular: James Franco, Sarah Gadon, George MacKay

3. Station Eleven (2021–2022)

3. Station Eleven (2021–2022)

IMDb: 7.6

Dizi, birden fazla zaman dilimini kapsayan yıkıcı bir gripten kurtulanların, kaybedilen en iyi şeylere tutunurken dünyayı yeniden inşa etmeye çalışırken yaşadıkları hikayeleri konu alıyor.

Yaratıcı: Patrick Somerville

Oyuncular: Mackenzie Davis, Himesh Patel, Matilda Lawler

4. Bodies (2023)

4. Bodies (2023)

IMDb: 7.3

Farklı dönemlerde yaşayan dört dedektif -1890, 1941, 2023 ve 2053- Whitechapel'da aynı cinayet kurbanının cesedini bulur. Kısa süre sonra soruşturmalarının onları 150 yılı aşkın bir süredir devam eden bir komplonun merkezinde tuttuğunu fark ederler.

Oyuncular: Amaka Okafor, Kyle Soller, Shira Haas

5. Devs (2020)

5. Devs (2020)

IMDb: 7.6

Bir bilgisayar mühendisi, erkek arkadaşının kaybolmasının arkasında olduğuna inandığı şirketindeki gizli geliştirme bölümünü araştırır.

Yaratıcı: Alex Garland

Oyuncular: Sonoya Mizuno, Nick Offerman, Jin Ha

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6. Pluto (2023)

6. Pluto (2023)

IMDb: 8.1

Dünyanın en gelişmiş yedi robotu ve insan müttefikleri teker teker öldürüldüğünde, müfettiş Gesicht kısa süre sonra kendisinin de tehlikede olduğunu keşfeder.

Yaratıcılar: Osamu Tezuka, Naoki Urasawa

Oyuncular: Shinshû Fuji, Yôko Hikasa, Rachel Slotky

7. The Defenders (2017)

7. The Defenders (2017)

IMDb: 7.2

Daredevil'in ikinci sezonundaki olaylardan birkaç ay sonra ve Iron Fist'teki olaylardan bir ay sonra geçen dizide, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist adlı tetikçiler ortak bir düşman olan The Hand'e karşı savaşmak için New York'ta bir araya geliyor.

Yaratıcılar: Douglas Petrie, Marco Ramirez

Oyuncular: Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter

8. Battlestar Galactica (2003)

8. Battlestar Galactica (2003)

IMDb: 8.5

Kobol'un On İki Kolonisi'nin Cylonlar tarafından yok edilmesinin ardından, insanlığın son kalıntılarından oluşan düzensiz bir kaçak filosu, Cylonlardan kaçarken aynı zamanda gerçek yuvaları olan Dünya'yı ararlar.

Oyuncular: Edward James Olmos, Mary McDonnell, Katee Sackhoff

9. Years and Years (2019)

9. Years and Years (2019)

IMDb: 8.3

Yıllar geçtikçe Britanya yavaş yavaş bir diktatörlüğe dönüşürken, Manchester'daki tipik bir aile fertlerinin hayatları 2019'da kritik bir gecede kesişir.

Yaratıcı: Russell T. Davies

Oyuncular: Anne Reid, Rory Kinnear, Jessica Hynes

10. Ascension (2014)

10. Ascension (2014)

IMDb: 7.1

Genç bir kadının öldürülmesi, geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaştıkça projenin gerçek doğasını sorgulamak için yüzyıllık bir görevin öznelerinin ortaya çıkmasına neden olur.

Yaratıcılar: Adrian Cruz, Philip Levens

Oyuncular: Tricia Helfer, Gil Bellows, Brian Van Holt

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