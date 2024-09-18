Tek Oturuşta Bitirmelik Mini Dizi Arayanlara Birbirinden Muhteşem Bilim Kurgu Dizileri
Tek Oturuşta Bitirmelik Mini Dizi Arayanlara Birbirinden Muhteşem Bilim Kurgu Dizileri
Merhabalar. Bilim kurgu hayranıysanız ve tek oturuşta bitirmelik mini dizi arıyorsanız bu liste tam da size göre! Bodies dizisinden tutun da Pluto'ya kadar izlemekten çok hoşlanacağınız dizileri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Cyberpunk: Edgerunners (2022)
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2. 11.22.63 (2016)
3. Station Eleven (2021–2022)
4. Bodies (2023)
5. Devs (2020)
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6. Pluto (2023)
7. The Defenders (2017)
8. Battlestar Galactica (2003)
9. Years and Years (2019)
10. Ascension (2014)
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