Çılgın Dövüş Sahneleriyle Son Zamanların Birbirinden Muhteşem Aksiyon Filmleri

IMDb: 7.4

Uysal bir aile babası, iki küçük hırsız tarafından evi soyulduktan sonra yavaş yavaş gerçek karakterini ortaya çıkarır ve bu da tesadüfen onu bir Rus suç patronuyla kanlı bir savaşa sürükler.

Yönetmen: Ilya Naishuller

Oyuncular: Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, Connie Nielsen