Çılgın Dövüş Sahneleriyle Son Zamanların Birbirinden Muhteşem Aksiyon Filmleri
Çılgın Dövüş Sahneleriyle Son Zamanların Birbirinden Muhteşem Aksiyon Filmleri
Aksiyon filmleri yüksek temposu ve gerilim dolu sahneleriyle izleyenlerin en sevdiği türler arasında. Bu içerikte son zamanların en çok sevilen aksiyon filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz!
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1. The Batman (2022)
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2. Dune: Part One (2021)
3. Deadpool & Wolverine (2024)
4. Watchmen: Chapter I (2024)
5. Godzilla Minus One (2023)
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6. Free Guy (2021)
7. The Promised Land (2023)
8. RRR (2022)
9. Nobody (2021)
10. Everything Everywhere All at Once (2022)
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Fincher’ın son filmi The Killer’da evdeki dövüş sahneleri gerçekten süperdi. 👌