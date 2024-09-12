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Çılgın Dövüş Sahneleriyle Son Zamanların Birbirinden Muhteşem Aksiyon Filmleri

Çılgın Dövüş Sahneleriyle Son Zamanların Birbirinden Muhteşem Aksiyon Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 17:23

Aksiyon filmleri yüksek temposu ve gerilim dolu sahneleriyle izleyenlerin en sevdiği türler arasında. Bu içerikte son zamanların en çok sevilen aksiyon filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz!

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1. The Batman (2022)

1. The Batman (2022)

IMDb: 7.8

Sadist bir seri katil Gotham'daki önemli siyasi figürleri öldürmeye başladığında, Batman şehrin gizli yolsuzluğunu araştırmak ve ailesinin dahil olup olmadığını sorgulamak zorunda kalır.

Yönetmen: Matt Reeves

Oyuncular: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright

2. Dune: Part One (2021)

2. Dune: Part One (2021)

IMDb: 8

Asil bir aile, galaksinin en değerli varlığı üzerinde kontrol sağlamak için bir savaşa girerken, varisi karanlık bir geleceğe dair vizyonlarla rahatsız olur.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya

3. Deadpool & Wolverine (2024)

3. Deadpool & Wolverine (2024)

IMDb: 8

Deadpool'a Marvel Sinematik Evreni'nde Zaman Varyansı Otoritesi tarafından bir yer teklif edilir, ancak bunun yerine evrenini yok olmaktan kurtarmak için Wolverine'in bir çeşidini işe alır.

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin

4. Watchmen: Chapter I (2024)

4. Watchmen: Chapter I (2024)

IMDb: 7.1

1985'te, hükümet tarafından desteklenen bir süper kahramanın öldürülmesi, kanun kaçağı meslektaşlarını emeklilikten vazgeçirir ve kişisel hayatlarını, dünyanın kendisini altüst etmekle tehdit eden bir gizemin içine çeker.

Yönetmen: Brandon Vietti

Oyuncular: Troy Baker, Adrienne Barbeau, Corey Burton

5. Godzilla Minus One (2023)

5. Godzilla Minus One (2023)

IMDb: 7.7

Kurtulan suçluluğuyla boğuşan bir kamikaze pilotu, öldürmeyi başaramadığı dev bir canavarın atom bombası testlerinden kaynaklanan radyasyonla dönüşmesi ve II. Dünya Savaşı sonrası Japonya'yı kuşatmasıyla kurtuluş arar.

Yönetmen: Takashi Yamazaki

Oyuncular: Minami Hamabe, Ryunosuke Kamiki, Sakura Andô

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6. Free Guy (2021)

6. Free Guy (2021)

IMDb: 7.1

Bir banka memuru olan Guy, kana susamış, açık dünya bir video oyununda oyuncu olmayan bir karakter olduğunu öğrendiğinde, hikayenin kahramanı olur ve dünyayı kurtarma sorumluluğunu üstlenir.

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi

7. The Promised Land (2023)

7. The Promised Land (2023)

IMDb: 7.7

18. yüzyılın ortalarında Danimarka'nın vahşi Jutland'ını keşfeden ve eken Danimarkalı asker ve kaşif Ludvig Kahlen'in hikayesi, şu anda ülkenin büyük çoğunluğunu kapsıyor.

Yönetmen: Nikolaj Arcel

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Simon Bennebjerg

8. RRR (2022)

8. RRR (2022)

IMDb: 7.8

Tehlikeli bir görevdeki korkusuz bir savaşçı, bağımsızlık öncesi Hindistan'da geçen bu destanda İngiliz kuvvetlerine hizmet eden çelik gibi bir polisle karşı karşıya gelir.

Yönetmen: S.S. Rajamouli

Oyuncular: N.T. Rama Rao Jr., Ram Charan, Ajay Devgn

9. Nobody (2021)

9. Nobody (2021)

IMDb: 7.4

Uysal bir aile babası, iki küçük hırsız tarafından evi soyulduktan sonra yavaş yavaş gerçek karakterini ortaya çıkarır ve bu da tesadüfen onu bir Rus suç patronuyla kanlı bir savaşa sürükler.

Yönetmen: Ilya Naishuller

Oyuncular: Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, Connie Nielsen

10. Everything Everywhere All at Once (2022)

10. Everything Everywhere All at Once (2022)

Orta yaşlı bir Çinli göçmen, diğer evrenleri keşfederek ve yaşayabileceği hayatlarla bağlantı kurarak varoluşu tek başına kurtarabileceği çılgın bir maceraya sürüklenir.

Yönetmenler: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Oyuncular: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis

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Arwen

Fincher’ın son filmi The Killer’da evdeki dövüş sahneleri gerçekten süperdi. 👌